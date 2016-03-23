Sadettin Saran: Başkanlığa talibim!









Saran, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılandığı dönemde ailesini aradığını ve üzüntülerini ilettiğini dile getirdi. Kulüpten ihracı sürecinde kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunulduğunu savunan Saran, "Yere düşene vurulmaz hesabıyla hiçbir gün aleyhinde konuşmadım. Hayalini herkese söylediğini belirten Saran, "Bunu söyledikten sonra ihraç olayları gelişti. O hayalim halen devam ediyor. Kısmet, illa başkan olacağım diye müthiş bir hırsım yok. Benim Fenerbahçe dışında dolu dolu bir hayatım var. Her şeyden önemlisi çocuklarım ve ailem benim için birinci öncelikli ama Fenerbahçe başkanı olursam gelmiş geçmiş en iyi başkan olurum diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Saran, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılandığı dönemde ailesini aradığını ve üzüntülerini ilettiğini dile getirdi. Kulüpten ihracı sürecinde kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunulduğunu savunan Saran, "Yere düşene vurulmaz hesabıyla hiçbir gün aleyhinde konuşmadım.

Beni ikinci defa ihraç ederken çok ağır iftiralarla ihraç etti. Bunun üzerine popülizm yapıp diğerleri gibi cezaevlerine gidip görüntü vermeyi doğru bulmadım. Gitmedim ama ailesini aradım. Aziz Bey, fazla bir bedel ödedi. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de mayıs ayındaki kongrede başkanlık seçimi yapılmayacağını iddia etti. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakmayacağını öne süren Saran, "Şu anda kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi var, nefes nefese. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olacak. Hep söylüyorum; bir sıkıntı olmazsa, ölmezsek, batmazsak, Fenerbahçe başkanlığına ilk fırsatta talibim" değerlendirmesinde bulundu.

Saran, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, UÜ İşletme Topluluğunca düzenlenen 11. Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi'nde yaptığı konuşmada, öğrencilere kariyerine ilişkin bilgiler verdi.Konuşmasının ardından bir öğrencinin sorusu üzerine Saran, 5 yaşından beri Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, kulübün yönetimindeyken de başkanlık hayalinin olduğunu söyledi.