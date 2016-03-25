Terraneo'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin sezon başında sürpriz yaparak sportif direktörlüğe getirdiği, yıldız oyuncuların transferlerindeki rolüyle dikkati çeken İtalyan futbol adamı Terraneo, göreviyle ilgili son durumu AA muhabirine anlattı.

Takımdan "istifa ederek ayrıldığı" şeklinde medyada yer alan haberlere açıklık getirmek istediğini belirten Terraneo, "Doğru bir şekilde aktarmalıyım ki, Fenerbahçe tarafından iş akdim feshedildi. Bunun farklı pek çok nedeni olabilir ama ben halen bunun tam olarak neden olduğuna dair açıklığa sahip değilim." dedi.

Fenerbahçe'de işbaşı yaptıktan sonra çok kısa bir sürede yeni bir takım ortaya çıkardıklarını ve buna rağmen sarı-lacivertlilerde her düzeyde uyumun sağlandığını dile getiren Terraneo, "29 Mayıs'ta çalışmaya başladık ve çok kısa sürede, 30-40 günlük bir süreden bahsediyorum, yeni bir takım kurduk. Bir teknik direktör ve 12 oyuncu aldık. Biz öyle bir takım kurduk ki, ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takviyeye gereksinim duymaması için ve öyle de oldu. Teknik direktör ve oyuncular sağ olsun, kayda değer bir uyum ve denge yakalandı takım içinde. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Herkesin ufak tefek kendine göre problemleri vardı ama herkes çok profesyoneldi." diye konuştu.

- "Başkan ile iletişimimiz ekim ayına doğru kesildi"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile zaman zaman gerginlikler yaşadıklarına dair iddiaların hatırlatılması üzerine İtalyan spor adamı, aralarındaki sorunun nasıl baş gösterdiği konusuna girmeden, "Başkan ile doğrudan iletişimimiz ekim ayına doğru kesildi. O an, bunun uzun soluklu bir proje olmayacağını anladım" ifadelerini kullandı.

Transferlerde kendisinin mi yoksa başkan Aziz Yıldırım'ın mı rolünün daha fazla olduğu sorusuna da Terraneo, "Münferit hadiselere girmek istemiyorum. Biz başkanından antrenörüne ve bana kadar bir takım çalışması ortaya koyduk. Yapılan seçimler, alınan kararlar bir bütün, ortak biçimde yapıldı." cevabını verdi.

- "Beni en çok etkileyen İstanbul'daki Lokomotiv Moskova maçıydı"

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Terraneo, görevini sonuna kadar yapamadığı için üzgün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Onlar bu kulübün gerçek sahipleri. Taraftarlarla olan ilişkimi asla unutmayacağım. Takımın idaresinde çıktığım son maç olan İstanbul'daki Lokomotiv Moskova maçını çok iyi hatırlıyorum. Takımla birlikte bulunduğum bu son maçta oyuncuların, antrenörün performansları çok iyiydi. Taraftarların statta oluşturduğu o ambiyansı da unutamam. O maç, Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı en iyi maçtı." Fenerbahçe'nin teknik bakımdan takım çalışmasını hocasıyla ve oyuncularıyla sahaya koyan bir yapıda olduğunu kaydeden Terraneo, "Birkaç küçük ayarlamayla geleceğin gerçekten önemli bir takımı olabilir ki Fenerbahçe 25 milyon taraftarıyla bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği deplasmandaki Braga maçını televizyondan izlediğini aktaran Terraneo, "Ne yazık ki, televizyondan maçı izledim. Olumsuz bir maç oldu. Bu noktada ben idareci olarak takımla son çıktığım Lokomotiv Moskova maçında durmak istiyorum." diye konuştu.

- "Alınan sonuçlar ortada"

Teknik direktör Vitor Pereira ile golcü futbolcu Robin van Persie arasında önceki aylarda çıkan krizi iyi yönetemediği yönündeki iddialar için de Giuliano Terraneo, şunları söyledi:

"Bu konulara gerçekten girmek istemiyorum. Herkes bir şeyler diyor, müdahale etmem gerektiği gibi. Futbol kişiler üstünden değil gruplardan, takımlardan oluşur. Herkesin kendine göre doğrusu, izlediği prensipleri vardır. Ben de sadece sonuçlara bakıyorum ki sonuçlar da ortada. 30 günde oluşturulmuş harika bir takım var. Takımın ocak ayında kesinlikle hiçbir müdahaleye ihtiyacı olmadı. 12 oyuncu ve 1 antrenör değişikliği oldu. UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda verilen mücadele ortada. Alınan somut sonuçlar ortada. Bunun dışındakiler futbol dışında kalan şeyler. Biri sarı gömlek giymişmiş, öbürü kırmızı kravat takmışmış, neden bunu almamışmış... Bunlar biraz daha siz gazetecilerin işiniz gereği ilgilendiği şeyler." Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına dair bir yorumda bulunamayacağını kaydeden Giuliano Terraneo, "Taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Beni harika şekilde karşıladılar. Fazla söylemde bulunmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin sakin bir şekilde Avrupa'nın zirvesine gidebileceğini düşünüyorum ve çıktığında da zirveye, orada kalmalı." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe'de görev yapan İtalyan sportif direktör Giuliano Terraneo, sözleşmesinin kulüp tarafından sonlandırıldığını açıkladı.