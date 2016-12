UEFA şaşırdı... İşte Ivan Bebek'in notu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin Braga ile deplasmanda karşılaştığı maçı yöneten Hırvat hakem Ivan Bebek, kararlarıyla maça damga vurmuş ve temsilcimizin Portekiz temsilcisi karşısında 4-1 yenilerek Avrupa kupalarından elenmesine neden olmuştu. UEFA, maçın hakemi İvan Bebek'in notunu açıkladı.

YÜKSEK NOT!

Karşılaşmanın gözlemcisi, Hırvat hakeme 8.2 gibi yüksek bir not verdi. Bu not Ivan Bebek'in verimli performans sergilediğini gösteriyor. Ivan Bebek'e verilen bu not, hem yöneticileri hem de taraftarları çılgına çevirdi.

İlişkili Haber





Fenerbahçe'ye şok! 6 hafta yok...

Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak UEFA ve TFF ile gerekli görüşmelerin yapılacağını duyurmuştu. Sarı Lacivertliler, resmi internet sitesinden UEFA'ya yapılacak başvuruda 'bahis manipülasyonu' konusunun üzerinde durulacağı, ve bu durumun mevcutudiyeti konusunda müsabaka hakemlerinin telefon trafiği ve mal varlıklarının arıştırılmasının isteneceği ifade edilmişti.

VOLKAN VE JOSEF DARP ETTİ!

UEFA gözlemcisinin Hırvat hakem Ivan Bebek'e geçer not vermesinin yanı sıra, hakem Bebek'in raporuna yazdıkları da ortaya çıktı. 38 yaşındaki FIFA Kokartlı hakem, Braga maçı sonrasında Fenerbahçeli futbolcular Josef de Souza ve Volkan Şen’in koridorda kendisine saldırıp, darp etmek istediğini yazdığı belirtildi.

UEFA’nın bu rapordan sonra Josef’e de ceza vermesi; kırmızı kart gördükten sonra hakemi iten Volkan Şen'in ise raporda yazılan durumlardan ötürü cezasının artacağı öğrenildi.