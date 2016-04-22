Yıldız oyunculardan Fenerbahçe'ye rest

F.Bahçe'de Trabzon maçının ardından başlayacak iç transfer görüşmeleri merakla bekleniyor. Yönetim, öncelikle Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve affedilmesi halinde Caner Erkin'in isteklerini öğrenecek. Bu adımın ardından yönetim kendi teklifini sunacak. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak. Yönetim bundan sonraki tüm sözleşmelerde oyuncunun aldığı süre, kulübün kazandığı puan, performans verileri gibi birçok maddeyi göz önünde bulundurarak rakam belirleyecek. Mehmet Topal ve Gökhan Gönül, kulüpten gelecek teklife kadar hiçbir adım atmayacak. Fenerbahçe'den alacakları teklifler sonrasında menajerleriyle bir araya gelip karar verecekler. İki futbolcu da 10 Mayıs tarihine kadar kulüple anlaşamamaları halinde menajerlerine 'yeni takım bul' talimatı verecek. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gönül'e İspanya, Topal'a ise İngiltere'den teklifler var.

CANER'İ İSTEMİYOR

F.Bahçe'de Caner'le ilgili kararda bildireceği görüş son derece önemli olan Pereira'nın, Konyaspor maçı sonrası soruları yanıtsız bırakması, gidişatın olumsuz olduğunu gösterdi. Yönetimin Portekizli hocayla gelecek sezon devam etmesi halinde Caner'in takımda kalma ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Hoca ayrılırsa Caner için yeni bir şans doğabilecek. Milli sol bek konusunun da Trabzonspor maçı sonrasında karara bağlanacağı gelen bilgiler arasında.

YÜZLER GÜLÜYOR

Fenerbahçe, Trabzon maçı hazırlıklarına start verdi. G.Saray maçıyla başlayan yeni sistem Fenerbahçe'de hücum zenginliğini artırırken yıldızları da sevindirdi. Mersin ve Konya maçlarında atılan toplam 7 golün yanı sıra bol pozisyona giren Fenerbahçe'de futbolcuların mutluluğu, idmanda yüzlerine de yansıdı. (Sabah)

Sarı-lacivertli kulüpten gelecek teklifi bekleyen iki yıldız, 10 Mayıs’a kadar imzalar atılmazsa menajerlerine “Yeni kulüp bul” talimatı verecek.