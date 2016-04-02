Blerim Dzemaili, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray’ın Genoa’ya kiraladığı Blerim Dzemaili, yeni sezonla birlikte yeniden sarı-kırmızılı formayla buluşacak.

Sezon başında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kadroda istemediği ve bu yüzden İtalya’ya gönderilen 29 yaşındaki futbolcunun durumu netleşti. Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basılan Galatasaray’da yönetim, 2.1 milyon euroluk ücretinin 1.3 milyon eurosunu ödediği oyuncudan faydalanılması yönünde fikir birliğine vardı.





Genoa’da düzenli olarak forma giyen tecrübeli futbolcuyu kiralamalarının büyük hata olduğu noktasında birleşen idareciler, “Hamza Hoca, Dzemaili’yi antrenmanda dahi görmek istemediğini söylemişti. Bu yüzden bedavaya kiralamak yetmezmiş gibi parasının önemli bir bölümünü de biz ödedik. Dzemaili, Galatasaray’da iş yapardı. Orta sahada çok iyi bir alternatif olurdu” görüşünü ortaya koydular.

MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ



Dzemaili’nin İtalya’daki performansını da dikkatle izleyen idareciler geçen sezonki gibi bir hataya düşüp tecrübeli futbolcudan zarar etmeyeceklerini dile getirdi. İsviçreli oyuncu, İtalya’daki performansından dolayı yeniden İsviçre Milli Takımı’na çağırıldı ve geçen hafta İrlanda karşısında 71 dakika görev yaptı.

Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Dzemaili yıllık 2.1 milyon euro alıyor. Cim-Bom önceki sezon 2 milyon 350 bin euro bonservis ödeyerek Napoli’den transfer etmişti.

GENOA'DA 20 MAÇTA FORMA GİYDİ



Genoa formasıyla bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan, bunların 15’inde ilk 11’de yer alan Dzemaili iki gol attı, ancak hiç asist yapamadı.