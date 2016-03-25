Cimbom'a MANU modeli

Galatasaray'da sezon sonuna kadar takımın başına geçen Jan Olde Riekerink, tıpkı Manchester United'ın hocası Louis van Gaal gibi çöpe giden bir sezonda genç yetenekleri parlatmayı hedefliyor. Avrupa Ligi için ilk 5 ve kupa için oldukça şansı yüksek olan Galatasaray'da Hollandalı hoca, alt yapıya yöneldi. Manchester United menajeri Hollandalı van Gaal, bu sezon berbat bir dönem geçirirken, alt yapıdan A takıma çıkarttığı oyuncularla yükselişe geçti. Özellikle Marcus Rashford, Jesse Lingard gibi genç oyuncularla birlikte parladı. 1997 doğumlu Rashford, Premier Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilerken, hem Arsenal, hem Manchester City derbilerinde gol atmayı başardı.

GENÇLER KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

Riekerink de Milli takım arasında 21 yaş altı takımlarından Soner Gönül, İbrahim Demirbağ, 19 yaş altı takımından Kerem Çalışkan ve Muhammet Yeşilyurt, 17 yaş altı takımından ise Gökay Güney'i A takımla birlikte idmanlara çıkarmaya başladı. Antrenmanlarda ön plana çıkan isimler, sarı-kırmızılı formayı üstüne geçirebilecek. Riekerink, Burak Yılmaz'dan sonra Volkan Pala ile de özel olarak ilgileniyor.

CİMBOM 11 ASLANDAN YOKSUN ÇALIŞTI

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Milli Takımlarda bulunan 11 as oyuncusundan yoksun olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: Takvim