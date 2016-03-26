Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da özel yayında Ersin Düzen'in konuğu olarak kamuoyunun ve taraftarların merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu.



İşte Özbek'in konuşmalarından kesitler:

İlk olarak terör konusuna değinen Galatasaray Başkanı şunları söyledi: "Başta Umut Bulut'un babası olmak üzere tüm vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Bütün canlara çok üzüldük. Hepimiz Umut Bulut'un babası için Kayseri'ye gittik. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüpten destek geldi."

Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ertelenmesi hakkında, "Derbinin önce seyircisiz oynanacağı bize iletildi. 5 bin kişi içeri alınmıştı o arada. Sonra ihbarın seviyesi arttı. Teröre odak olma noktasından çıkmak istedik. Fenerbahçe de aynı görüşü dile getirdi. Kimsenin kılına zarar gelmemesi için erteleme talep ettik." dedi ve ekledi: "Bir taraftarımız derbi dönüşü hayatını kaybetti. Belki maç oynansa bu olmayacaktı."

"DERBİ 28 NİSAN'DA OYNANSIN"



Özbek, "Derbi mücadelesi ne zaman oynanacak?" sorusuna ise, "Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceğiz ve derbi gününe karar verilecek. Derbi öncesi Fenerbahçe çok zorlu bir maçtan sonra derbiye gelmişti. Yine aynı şartların oluşmasını isteyeceğiz. Mesela Trabzonspor deplasmanı dönüşü. Bu tarih bizim olmazsa olmazımız. Bu yüzden maçı 28 Nisan'da oynamak istiyoruz. Ayrıca derbi maçına bilet alanlar için tüm avantajları sağlayacağız. Hem para iadesi hem de aynı biletle girmek gibi..."

"AZİZ YILDIRIM HAKKINDA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"



Hakan Balta ve Sneijder'in Milli maçlardaki sakatlıklarına da değinen Özbek, "Hakan Balta'nın dönüşü 1-2 haftayı bulabilir. Sneijder'ın da birkaç hafta sürecek tedavisi." dedi.

Özbek, Aziz Yıldırım ile ilgili soruya ise; "Aziz Yıldırım'ın derbi günüyle ilgili videosunu gördüm. Tam net değil görüntüler. Yorum yapmak istemiyorum." dedi.

"UEFA'YA YANLIŞ BİLGİLER SUNULMUŞ"



Özbek sözlerine şöyle devam etti: "UEFA süreci, herkesin bilgisi olan bir süreç. 2012-15 yılları arasında 130 milyon Euro aşmışız sınırı. UEFA'ya savunmaya gittik. Bizi dinlediler ve bunun karşılığında 1+1 men cezasının olduğu bir tebligat verdiler. Yine savunmaya gittik. Ben de savunmanın içerisindeydim.

Savunmayı yaparken, savcı bize çok enteresan bir şey söyledi. İlave süre istedik. Yeni bir yönetim olduğumuzu söyledik. Şans istedik. Bizim regülasyonlarımıza uymaz dediler. Eğer bize doğruları anlatsaydınız, size verilen süreyi uzatırdık dediler. Ben kimseyi suçlamıyorum burada. 2014'te yapılan görüşmelerde UEFA'ya yanlış bilgiler sunulmuş.

"CAS'TAKİ ŞANSIMIZI YÜZDE 50 GÖRÜYORUM"

UEFA'nın mevzuatında mağazacılık ile ilgili yazanlar belli. Biz burada hata yapmışız. Onların aksi yönde hareket etmişiz. Biz FFP'ye uyamadık. Ama en ağır cezayı vermek zorunda değiller. Bizim söylediğimiz bu. Biz yeni bir yönetimiz. Bize ek bir süre tanımalarını istedik. Her şeyi yoluna sokacağımızı söyledik. Ama kabul etmediler.

Kulüpte mektupta maddeler var: 130 milyon fazla zarar ettin. Maaşları indireceğim deyip indirmedin. Bizim savunmamızda şu olacak. Eğer yeniden süre verme kuralı çıkarttıysan, bizi de etkilemesi lazım bunun. CAS'ta savunacağız. CAS'taki şansımızı yüzde 50 olarak görüyoruz.

"İTİRAZ ETTİK ANCAK..."



Cezanın artması söz konusu değil. Verilen cezayı ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. UEFA'nın verdiği süre 2016'nın sonuna kadar. Ama daha erken karar verildi. Buna itiraz ettik. Bize dedikleri şu, eğer bize gerçekleri söyleseydiniz, size daha uzun bir süre verirdik."

Ersin Düzen'in "Bu cezayı sadece Galatasaray ve sizin yönetiminiz mi çekecek? Buna sebep olanlar ceza almayacak mı?" sorusuna karşın Özbek, şunları kaydetti:

"UEFA'nın muhatabı kulüp olduğu için kişilere bir ceza söz konusu değil. UEFA yetkilileri 'Bizi kandırdınız' dedi. Terler içinde kaldım. O noktadan sonra yapılacak savunmayı düşünebiliyor musunuz? Geçmişe yönelik hesaplarımızı 10 yıllık araştıracağız."

"KİM BU USULSÜZLÜK YAPANLAR?"



Yöneticimiz 'Birileri zenginleşirken, kulüp fakirleşmiş' dedi. Herkes çık onu açıkla dedi. Bunu Duygun Başkan da söylemişti. Kimse çıkıp 'Şu şunu aldı, şuraya verdi. Usulsüzlük yaptı' demiyor. Merak edilen de bu. İsimler kimler? O depo kimindi? Bilmiyorum. Neden oraya o kadar para verildi? Çöpe atıldı? Kulüpte bir ilgisizlik vardı. Kamuoyunun beklentisini cevaplamak zorundayız. Umarım hiç kimseyi töhmet altında bırakacak bir sonuç çıkmaz.

"GEÇTİĞİMİZ SENEYE GÖRE ZARAR YOK"



Ben kendi yönetimimden başlayacağım ve geçmiş 10 yılın hesaplarını inceleteceğim. UEFA 2015'e kadarki döneme cezayı kesti. Bu şu demek değil, UEFA'nın G.Saray ile işi bitti. Böyle bir şey yok. UEFA regülasyonları o gün neyse, bugün de aynı. Harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız. 2016-17 sezonunda futbolcu maaşları 65 milyon Euro'yu geçmemeli. Şu an 95 milyon. Geçen sene 55 milyon Euro zarar edilmiş. Biz 0 zararla kapatıyoruz."

Ersin Düzen: Trabzonspor'da M. Usta göreve geldi ve futbolculardan indirim talep etti. Siz böyle bir şey istediniz mi?

Dursun Özbek: Hayır

Ersin Düzen: Ama futbolcular isteklerinizi yerine getirmedi. Ligde neredeyse hedef yok.

Dursun Özbek: Getirecekler. İnanıyorum.

"TRANSFER YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Özbek konuşmasına şu şekilde devam etti: "Futbolcularımıza ne söz verdiysek, bunu yerine getireceğiz. Biz kontratın gereğini yapacağız. Futbolculara siz de yapın dedim. Biz geçen sene şampiyon olduk. Takım aynı takım. Transfer yasağı, Avrupa'dan men vesaire bunlar ortaya çıkınca bizim de performansımız düştü. Bazı oyuncular demotive oldu. Transfer yasağı söz konusu değil. Öyle bir gündem yok."

Ersin Düzen: Burak illa ki ben kesinlikle gitmek istiyorum mu dedi?

Dursun Özbek: Evet. Hocası Mustafa Denizli çok uğraştı, ikna edemedi. Çin kulübünün ilk teklifi daha düşüktü. Biz direndik. Futbolcu gitmek istediği için elimiz de bağlanıyor.

Ersin Düzen: Galatasaray'ın ekonomik düzelme için futbolcu satışına ihtiyacı var mı?

Dursun Özbek: Bu sebeple futbolcu satmayız. G.Saray'ın en üst düzeyde mücadele etmek için yeni kaynaklara ihtiyacı var. Ben yeni kaynak yaratmak zorundayım.

"MUSTAFA DENİZLİ'NİN ŞANSIZLIĞI..."



Özbek, Mustafa Denizli ile yolların ayrılması konusunda ise; "Mustafa Hoca benim çok beğendiğim, çok önemli bir Galatasaraylı. Vedada bir sıkıntı olmadı. Mustafa Hoca ile biz konuştuğumuzda hiçbir şey yoktu. Ama öyle bir anda UEFA bizim üzerimize çöktü ki...Hal böyleyken, siz çok büyük bir transfer yapamazsınız. Mustafa Hoca'nın talihsizliği de bundan oldu.

"GALATASARAY HOCA ALDIĞI GİBİ GÖNDERECEKTİR DE"



Biz Galatasaray'ın daha fazla zarar görmemesi için ara transferdeki planlarımızı erteledik. Şartlar istediğimiz gibi gitmedi. Mustafa Hoca'nın ayrılık istediği de buna bağlıydı. Ben bırakmasını istememiştim. Ama o kendisini çok şartlandırmıştı." dedi.

Ersin Düzen: Hamza Hamzaoğlu'nun gönderiliş sürecinde bir belirsizlik var. Herkes merak ediyor. Nasıl gerçekleşti?

Dursun Özbek: Galatasaray hoca aldığı gibi hoca da gönderecektir. Bunu artık konuşmaya gerek yok. Hamza Hoca ile ben bir önceki dönemde de çalıştım. Onunla kontratı ben yaptım. Çok sevdiğim Galatasaraylı bir kardeşim. Ayrılık sonrası Hamza Hoca ile mesajlaşmalarımız oldu. Ama yüz yüze gelmedik.

Ersin Düzen: Hamzaoğlu'nun görevine son verildiği zamana gitsek. Yine görevine son verir miydiniz?

Dursun Özbek: Evet.

Ersin Düzen: Neden Riekerink?

Dursun Özbek: Altyapının her sene 1-2 oyuncu vermesi gerekiyor. Altyapıyı güçlendirmek için Riekerink'i getirdik. Bülent Ünder ve Bülent Korkmaz ile görüştük ancak sonuç alamadık. Riekerink ile 2018 sonuna kadar yapılan anlaşma, altyapı için geçerli. A Takım için değil.

"BİRKAÇ KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"



Özbek takımın teknik patronluk koltuğu için şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ı belli bir format üzerine oturtmak istiyoruz. Kim gelirse gelsin, G.Saray'ın kadrolu bir antrenörü yanında olacak. Kendi yardımcısı olabilir ama bizden de kadrolu isimler olacak. Bu çalışmalar içerisindeyiz. G.Saray'ı taşıyabilecek ve başarıya götürebilecek bir isim getireceğiz. Birkaç kişiyle görüşüyoruz şu an. Gelecek antrenörün karizmasıyla bu takımı taşıyabilmesi gerek. Yeni teknik direktör sezon sonuna doğru belli olur."

Özbek, Antrenörlük konusunda Fatih Terim ismi için, "Elbette ki Fatih Terim'i çok seviyorum ama söyleyeceklerim yanlış anlaşılabilir." dedi.

"MAĞAZACILIK HEP ZARAR ETMİŞ"



Galatasaray Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Sportif direktörlük için bir isimle görüşmüyoruz ama böyle bir düşüncemiz var. Çok iddialı bir takım kurmak için çok para harcamak gerekmez. En hesaplı şekilde kuracağız. Kiralık oyuncular Bruma ve Telles için bir geri dönüş olmadı. Mağazacılık, geçmiş dönemlere kadar hep zarar etmiş bir şirket. Bu sene 25 milyon lira kar etti. 120 milyon ciromuz var.

PROJELER HAKKINDA...



Riva üzerinde 58 tane temlik var diyorlar. Riva G.Saray'ın bir malıdır. İmar durumu var. Projeler yapılmış daha önce. Riva'yı satıp para almak yerine değerlendirip gelir elde etmemiz gerekiyor. Arsamız şu anda daha kıymetli. Florya'daki tesislerimizi orayı düşünüyoruz. Daha da değer kazanacak böylece. 1,5 milyon TL gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu orta vadeli bir proje. 5 sene gibi bir aralığı kapsıyor. Mecidiyeköy'deki otel inşaatı Eylül-Ekim gibi bitecek. Otel projesi kısa vadede çok önemli. 80-90 milyon Dolar gelir planlıyoruz.

"TAHLİYE DAVALARI AÇILDI"



G.Saray Adası'ndaki durum şöyle. G. kurula sorduk. Siz buranın sosyal tesis olmasını mı istersiniz? Yoksa kiraya verilmesi mi? Sosyal tesis kararı çıktı. Biz de çok net bir tavır koyduk. Tahliye davaları açıldı. Sonucu bekliyoruz. Davaların biri Eylül ayında bitiyor. Genel kurulun istediği gibi sosyal tesis olacak. Amacımız bu.

Ersin Düzen: Anladığım kadarıyla bir istifa düşünceniz yok. Peki güvenoyu düşünceniz var mı? Ekibinizi değiştirme fikri var mı?

Dursun Özbek: Güvenoyunu biz geçen hafta aldık. İbra edildik. Taraftar takımdan memnun değilse, şu aşamada haklılar. Geriye dönüp baktığınızda, Galatasaray'ın geçtiği süreci de göz önünde bulundurmalı taraftalar. Biz kontratları yerine getiriyoruz. Sporcular da en iyi performansı göstermek zorunda. Taraftarı memnun etmek zorundalar. Taraftar gibi biz de şu an memnun değiliz performanslarından. Ama bu şu andaki süreç için geçerli. Bir seçim düşünmüyoruz. Bu yönetimin çabası çok yüksek. Yapılacak bir seçim, fayda getirir mi? Düşünmek gerek.

ÖZBEK'TEN TARAFTARLARA...



Ben taraftarlarıma bir atasözü söylemek istiyorum. Ben de bir Afrika atasözü buldum. Aslanlar kendi hikayelerini yazmazsa, avcıların hikayelerini dinlemek zorunda kalırlar. Biz bunun için geldik. Artık bundan sonra bir avcı hikayesi yok. Biz kendi hikayemizi yazacağız. Aslanlar kendi hikayelerini yazarlar.