Eskişehir'de Galatasaray'a taraftar şoku

Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Galatasaray taraftarına ayrılan tribünde sadece 14 kişi vardı. Bu taraftarların birbirlerinden ayrı oturması Galatasaray tribünlerinde alışık olmayan bir görüntü ortaya çıkardı. Tribünün boş olması nedeniye Galatasaray U21 Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti buraya oturtuldu.



TERÖRE HEP BİRLİKTE 'HAYIR' DEDİLER



Eskişehirspor-Galatasaray maçında her iki takım da son dönemde ülkemizde yaşanan terör olaylarını protesto etti.Sarı kırmızılı takım sahaya siyah formayla çıkarken, ev sahibi ekip siyah bant taktı.Ayrıca Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yedek kulübesine Türk Bayrağı astı. İki takımın oyuncuları ve hakemler santra vuruşu öncesi hep birlikte 'Teröre Hayır' yazan pankartın önünde poz verdi.ALTYAPIDAN ÜÇ



İSİM KADRODA



Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da teknik direktör Jan olde Riekerink yedek kulübesine oyuncu bulmakta sıkıntı yaşadı. Hollandalı çalıştırıcı, altyapıdan Volkan Pala ile Kerem ve Muhammet Yeşilyurt'u 18 kişilik kadroya aldı. Kerem ve Muhammet böylelikle ilk defa A takım kadrosuna girmiş oldu. Galatasaray yedek kulübesinde bu oyuncuların yanı sıra Cenk Gönen, Chedjou, Koray ve Tarık Çamdal yer aldı.