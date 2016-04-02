Eskişehirspor Galatasaray: 4-3

Karşılaşmanın henüz 10.dakikasında Bilal Kısa'nın harika golüyle öne geçen sarı kırmızılılar ilk şoku 40'ta Bokila'nın beraberlik golüyle yaşadı. 49'uncu dakikada Yasin Öztekin'in kafasıyla yeniden öne geçen Galatasaray, 53'te Nadir, 58'de Hadzic ve 68'de Kaan Kanak'ın attığı gollere engel olamadı. Gol düellosunda son noktayı 90+3'te Semih Kaya koydu.
Bu sonucun ardından puanını 22'ye çıkaran Es Es düşme hattında en üst sıraya çıkarken Galatasaray 39 puanla 5.sıradaki yerini korudu.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xxx)- Kamil Ahmet (xxx), Dossa (xxx), Figueras (xxx), Kaan (xxxx), Kıvanç (xxx), Causic (xxx), Hadzic (xxx) (Dk.78 Sezgin xx), Engin Bekdemir (xxx) (Dk.90 Okriyaşvili), Nadir (xxxx), Bokila (xxx) (Dk.70 Meye xx)
GALATASARAY: Muslera (xx)- Linnes (xx), Semih (xx), Donk (xx), Carole (xx), Bilal (xxx) (Dk.78 Volkan Pala xx), Rodriguez (xx), Emre (xxx), Yasin (xx), Podolski (xx), Umut (xx) (Dk.46 Tarık Çamdal xx)
GOLLER: Dk.40 Bokila, Dk.53 Nadir, Dk.58 Hadzic, Dk.68 Kaan (Eskişehirspor). Dk.11 Bilal, Dk.49 Yasin, Dk.90+3 Semih (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk.54 Kaan, Dk.57 Hadzic (Eskişehirspor), Dk.75 Podolski, Dk.79 Tarık Çamdal, Dk.Semih 84, Dk.90 Volkan Pala (Galatasaray)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
11’inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Podolski’nin pasında Bilal yaklaşık 30 metreden sert vurdu top kaleci Boffin’in yanından ağlarla kucaklaştı: 0-1.
40’ıncı dakika Kaan’ın ceza alanı içindeki pasında Bokila yakın mesafeden sert vurdu top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.
49’uncu dakikada Linnes’in ortasında Yasin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
53’üncü dakikada Engin Bekdemir’in ortasında Bokila’nun kafa vuramadığı topa arka direğin yanında bulunan Nadir dokundu: 2-2.
58’inci dakikada Bokila’nın ortasında Hadzic takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2.
68’inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza alanına giren Kaan’ın sol çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 4-2.
90+3’üncü dakikada Yasin’in kullandığı serbest atıştan gelen topu Semih ağlara gönderdi: 4-3.