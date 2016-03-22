Galatasaray 72-59 Bayern Münih

Karşılaşmaya Schilb ile Green'in sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, 2. dakikayı 5-1 önde geçti. Thompson, Renfroe ve Gavel'in basketleriyle konuk ekip, 4. dakikada 7-5 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra savunmada sertliğini artıran sarı-kırmızılı ekip, hücumda da yüksek bir yüzde yakalayarak oyunun kontrolünü eline aldı. Sinan Güler, Micov, McCollum ve Schilb'le kazandığı basketlerle 15-1'lik seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 8. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-8) çıkardı. Maçın ilk periyodunu sarı-kırmızılı ekip, 9 sayı farkla 23-14 üstün tamamladı.

ASLAN ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDEN BIRAKMADI

Bayern Münih, ikinci çeyreğe Zipser ve Savanovic'le sayılar bularak başlamasına karşın, Galatasaray Odeabank rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. Rakibinin kolay sayı bulmasını önleyen sarı-kırmızılı ekip, özellikle Davis'in skorer oyunuyla üstünlüğü elinde tutarken, McCollum, Jerrels, Micov ve Schilb'in kazandırdığı basketlerle devreye 18 sayı farkla 43-25 galip girdi.

Galatasaray Odeabank, ikinci yarıya istediği gibi bir başlangıç yapamazken, Bryant, Gavel ve Thompson'ı durdurmakta başarılı olamadı. Hücumlardan üst üste boş dönen sarı-kırmızılı ekip karşısında Bayern Münih, 29. dakikada farkı 8 sayıya (51-43) düşürdü. Mücedelenin son periyoduna, 9 sayı farkla 54-45 Galatasaray Odeabank üstünlüğünde girildi.





SON PERİYOT NEFES KESTİ





Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Renaud Geller (Belçika) Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Schilb 11, Lasme 2, Green 5, Micov 12, McCollum 15, Göksenin Köksal, Davis 14, Jerrels 5 Bayern Münih: Renfroe 12, Gavel 9, Zipser 5, Savanovic 4, Bryant 10, Kleber, Thompson 14, Taylor 3, Cobbs 2 1. Periyot: 23-14 Devre: 43-25 3. Periyot: 54-45 5 faulle çıkan: 34.33 Lasme (Galatasaray Odeabank), 37.10 Bryant, 39.28 Thompson (Bayern Münih) Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyotta Galatasaray Odeabank, peş peşe dış atışları kaçırması nedeniyle skor üretmekte sıkıntı yaşadı. Renfroe'ın üç sayılık basketleriyle skoru eritmeyi sürdüren Bayern Münih karşısında sarı-kırmızılı ekip, Micov ve Sinan Güler ile dış atışlarda isabet bulmaya başlayarak oyunda tutundu. Galatasaray Odeabank, McCollum ve Davis'in çabalarıyla 37. dakikada farkı yeniden 10 sayının üzerine taşıdı: 68-55. Müsabakanın son 32 saniyesine 70-59 Galatasaray Odeabank üstünlüğü ile girilirken, Alman ekibinin hücumdan yararlanamaması ve yapılan faul sonrası McCollum, bitime 4,9 saniye kala farkı 13 sayıya (72-59) getirdi. Bayern Münih'in son hücumda basket üretememesi sonrası sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Avrupa Kupası’nı kazanarak direkt Avrupa Ligi’ne gitmeyi hedefleyen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih'i 72-59 mağlup etmeyi başardı. İlk maçı deplasmanda 99-89 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, rakibini 10 sayının üzerinde bir farkla yenerek yarı finale yükseldi.