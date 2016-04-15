Galatasaray'a büyük şok! Bakakaldılar

Türk Hava Yolları’na ait özel uçuşla Antalya Havalimanı’na gelen sarı kırmızılı takım için geniş güvenlik önlemi alındı. Galatasaraylı futbolcular, çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu koridordan geçerek takım otobüsüne bindi. Sarı-kırmızılı oyuncular Antalya Havalimanı’na gelen az sayıda taraftarın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmezken, taraftarın ilgisizliği futbolcuların morali bozdu. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, polis eskortu eşliğinde konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray’da Antalyaspor maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Sneijder, Selçuk İnan, Chedjou ve Jason Denayer alınmadı. Sarı kart cezalısı olan Sabri Sarıoğlu da kafilede yer almadı. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor:



Fernando Muslera, Cenk Gönen, Yasin Öztekin, Umut Bulut, Bilal Kısa, Lukas Podolski, Ryan Donk, Hakan Balta, Lionel Carole, Jose Rodriguez, Semih Kaya, Koray Günter, Olcan Adın, Martin Linnes, Volkan Pala, Tarık Çamdal, Emre Çolak, Kerem Çalışkan.”





GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın saat 16.00 Antalya Arena’da karşılaşacak. Galatasaray ile Antalyaspor, yarın oynanacak maçla Süper Lig’de 40’ıncı karşılaşmaya çıkacak. Daha önceki 39 eşleşmeden 23’ünü kazanan Galatasaray 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 10 mücadele de eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray, bu maçlarda rakip fileleri 72 defa havalandırırken kalesinde 36 gol gördü. Antalya’da oynanan maçlarda Galatasaray 12 defa kazandı, 5 maç berabere bitti. Antalyaspor ise 2 karşılaşmayı kazandı.