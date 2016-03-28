Galatasaray'a şok suçlama

Manchester City, Galatasaray’a kiraladığı Jason Denayer için sarı-kırmızılılara şikayet mesajı gönderdi.

İngiliz kulübünün, Belçikalı futbolcunun Cim-Bom’daki performansından hiç memnun olmadığı belirtilirken, iletilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Denayer konusunda pişmanız. Galatasaray’da maalesef ileri değil geriye gitti. Oysa, önceki sezon Celtic’te çok iyi bir dönem geçirmişti. Sezon başında önünde çok iyi seçenekler bulunmasına rağmen Denayer, Galatasaray’ı tercih etti. Biz size onu sağ bek oynatın diye göndermedik. Stoper Denayer, Galatasaray’da sağ bek oynatılıyor hatta orta sahada bile görev aldı. Denayer’den büyük beklentimiz var ancak bu şekilde değerlendirilmesi bizim işimize gelmiyor.”

Benzer tepkinin oyuncunun menajerinden de geldiği ortaya çıktı. Belçikalı genç stoperin menajerinin, “Denayer kolay kolay sakatlanmayan bir oyuncu iken Galatasaray’da sürekli sakatlık yaşıyor. Bunun tek nedeni stoper olan bir oyuncunun sağ bek oynatılması. Onu mahvettiniz” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Galatasaray’da Hamza Hamzaoğlu ilk olarak Belçikalı oyuncuyu stoperde değerlendirmiş, Mustafa Denizli de yine futbolcusuna zaman zaman bu mevkide şans vermişti. (Miliyet)

Manchester City Kulübü'nün, sezon başında Galatasaray'a kiraladığı Jason Denayer hakkında sarı kırmızılı kulübe bir şikayet mektubu gönderdiği iddia edildi.