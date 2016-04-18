Galatasaray'da Dumankaya şoku!

Bu sabah yapılan operasyon ligte zor günler geçiren Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Çünkü Galatasaray'ın forma sponsoru da Dumankaya İnşaat. 27 Ekim 2015 yılında yapılan anlaşmaya göre Dumankaya İnşaat, 3 yıllık forma reklamı için Galatasaray'a toplam 30 milyon TL ödeyecekti. Dolayısıyla bu sabah yapılan operasyon, bu anlaşmanın geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

NAKİT Mİ GAYRİMENKUL MÜ?



27 Ekim'de Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapılmıştı: "27.10.2015 tarihli Protokol ile Galatasaray Futbol A Takımımızın, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında giyeceği forma reklamı ile görünürlük haklarının pazarlanmasını devrettiğimiz bağlı ortaklığımız Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş, ilgili reklam haklarına ilişkin olarak Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile 2015-2016 sezonlarında 9.000.000-TL, 2016-2017 sezonlarında 10.000.000-TL ve 2017-2018 sezonunda 11.000.000-TL bedel karşılığında sözleşme imzalamıştır."

u açıklamanın ardından sözkonusu anlaşmanın nakit karşılığı değil gayrimenkul karşılığı olduğu basına yansımıştı. Yani bu anlaşmayla Galatasaray'ın kasasına nakit girmeyecek 30 milyon TL'yi gayrimenkul şeklinde alacaktı.