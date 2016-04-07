Galatasaray'da Muslera harekatı başlıyor

Bu sezon yediği gollerle eleştirilen Fernando Muslera’nın sezon sonunda ayrılacağı ihtimali konuşulurken Uruguaylı kaleci ise sessizliğini koruyor.

Avrupa’nın yanı sıra Güney Amerika ekiplerinin de peşinde olduğu oyuncunun 2 sezon daha kontratının bulunması Aslan’ın elini güçlendirirken akıl hocası Claudio Taffarel’in ayrılmak istemesi Muslera’nın da aklını karıştırıyor.

Fatih Terim döneminde kaleci antrenörü olarak takıma dönen Taffarel, Muslera ile birlikte geride 5. sezonunu bırakmaya hazırlanırken kontratı da sezon sonunda bitiyor. Brezilyalı antrenör şimdiye kadar sözleşmesini uzatmazken yönetimden de ciddi bir hamle bu zamana kadar gelmedi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yönetim kurulu Fernando Muslera’nın ayrılmasını istemezken yıllık 3 milyon 575 bin Euro ve maç başına da 20 bin Euro alan oyuncunun takımın iskeletinde önemli bir rolü olduğu düşünülürken kalması için Taffarel ile masaya oturulacak.

Uruguaylı akıl hocam dediği Taffarel’in ayrılık planları sonrasında kopma noktasına gelirken yönetim bunu önlemek için görüşmelere başlama kararı aldı.

Taffarel’e hedeflerin asla düşmeyeceği ve gelecek sezon ile birlikte yeniden şampiyonluğa oynayacak bir takım haline geleceklerini iletmeyi düşünen idareciler Brezilyalı’nın da G.Saray tarihindeki öneminin altını çizerek kontratı uzatmak istiyor. (Vatan)

Galatasaray'da Claudio Taffarel'in ayrılmak istemesi ile birlikte aklı karışan Fernando Muslera'yı yönetim mutlaka takımda tutmak istiyor.