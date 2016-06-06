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Galatasaray'da Thomas Schaaf sürprizi

Galatasaray'da Alp Yalman, bir dönem Werder Bremen ve E.Frankfurt'u çalıştıran ünlü teknik adam Thomas Schaaf ile bir görüşme yapacağı belirtildi.  

Galatasaray'da Thomas Schaaf sürprizi

Galatasaray’da çözülmesi gereken en ciddi sorun, teknik direktör konusu. Yönetimin tek bir büyük hedefi var, o da Fatih Terim.

A Milli Takım’ın başında olan İmparator için EURO 2016 sonrasını bekleyen Sarı-Kırmızılılar bir yandan da alternatif planlar üretiyor. Riekerink ihtimalini cepte tutan Cim Bom’a menacerler vasıtasıyla Thomas Schaaf önerildi.

Werder Bremen ve E.Frankfurt’tan sonra geçen sezon 11 maçlığına Hannover’de görev yapan 55 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile Sportif A.Ş.’de göreve başlayan Alp Yalman bir görüşme gerçekleştirecek.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlp Yalman
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