Galatasaray’da çözülmesi gereken en ciddi sorun, teknik direktör konusu. Yönetimin tek bir büyük hedefi var, o da Fatih Terim.
A Milli Takım’ın başında olan İmparator için EURO 2016 sonrasını bekleyen Sarı-Kırmızılılar bir yandan da alternatif planlar üretiyor. Riekerink ihtimalini cepte tutan Cim Bom’a menacerler vasıtasıyla Thomas Schaaf önerildi.
Werder Bremen ve E.Frankfurt’tan sonra geçen sezon 11 maçlığına Hannover’de görev yapan 55 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile Sportif A.Ş.’de göreve başlayan Alp Yalman bir görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray'da Thomas Schaaf sürprizi
Galatasaray'da Alp Yalman, bir dönem Werder Bremen ve E.Frankfurt'u çalıştıran ünlü teknik adam Thomas Schaaf ile bir görüşme yapacağı belirtildi.
06 Haziran 2016 Pazartesi 14:05
Galatasaray’da çözülmesi gereken en ciddi sorun, teknik direktör konusu. Yönetimin tek bir büyük hedefi var, o da Fatih Terim.