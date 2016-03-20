Galatasaray'dan derbi için yeni başvuru!

Güvenlik gerekçesiyle derbinin seyircisiz oynanma kararı çıkmasının ardından, TFF'ye erteleme talebinde bulunan ve istediği yanıtı alan Galatasaray Yönetimi, yeni bir başvuruda bulundu.

Dursun Özbek ve yönetimi, Futbol Federasyonu yetkililerine ulaşarak, "Derbiyi yarın oynamak istiyoruz" isteğini iletti. TFF yönetimi henüz bu talebe olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Galatasaray'ın bu talebinin kabul görmesi ise zor görünüyor. Zira, milli takım perşembe günü İsveç ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak ve milli takımdan davet alan oyuncular bu akşam toplu halde Antalya'ya uçacak.

Fenerbahçe cephesinin bu talebe nasıl bir yaklaşım göstereceği de merak konusu.