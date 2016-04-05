Galatasaray'dan Melo ve Telles açıklaması

Inter'e yakınlığıyla bilinen FcInternews internet sitesine konuşan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, iki oyuncunun geleceği ile ilgili bilgi verdi.

"Alex Telles'in bonservisinde indirime gitmemiz için Felipe Melo'nun Galatasaray'a döneceğine ilişkin iddialar doğru değil" diyen Ergün, Telles için konunun tamamen ayrı olduğunu ve oyuncunun 8.5 milyon euro opsiyon bedelinde indirime gitmeyeceklerini açıkladı.Telles'e başka tekliflerin de olduğunu doğrulayan Cenk Ergün (üstte), Inter kulübünün yetkilileri ile yakın zamanda bu durum hakkında görüşeceklerini belirtti.

Felipe Melo'nun Galatasaray'a dönme ihtimali ile ilgili soruya ise açık kapı bırakan Cenk Ergün, "Bilmiyorum. Çünkü gelecek planlarımızı henüz yapmadık" dedi.

Felipe Melo bonservisiyle, Alex Telles ise 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak sezon başında Inter'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Felipe Melo ve Alex Telles hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.