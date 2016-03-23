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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için istediği tarihi açıkladı

Galatasaray derbinin 28 Nisan'da oynanmasını istiyor. Terör korkusu yüzünden ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihe ilişkin sarı-kırmızılı kulüp beklentisini dile getirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için istediği tarihi açıkladı
Sarı-Kırmızılı kulüp, kendilerine sunulan alternatifler içinde en uygun tarihin 28 Nisan olduğunu düşünüyor.

Önümüzdeki ayın 6, 13 ve 28'inden son olasılığı kabul eden Galatasaray bu tarihte oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağı öğrenildi. Galatasaray'ın bu tarihi seçmesinde fikstürün etkili olduğu düşünülüyor.

Çünkü bu tarihte oynanacak bir maçtan birkaç gün önce Fenerbahçe Trabzon'a konuk olacak, Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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