Galatasaray'ın eski antrenörü ölü bulundu

Galatasaray'da, Arda Turan, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi isimlerin antrenörlüğünü yapan U21 Takımı'nın eski antrenörü Zafer Koç, ölü bulundu. Koç'un intihar ettiği belirtildi.

Galatasaray, bugün acı bir haberle sarsıldı...

Sarı kırmızılı kulübün U21 futbol takımının eski antrenörü 2 çocuk babası Zafer Koç, ölü bulundu.

U21 futbol takımının antrenörlüğünü yapan Zafer Koç'un uzun yıllar çalıştığı Galatasaray Kulübü tarafından 2 ay önce işten çıkarıldığı, o tarihten beri de bunalımda olduğu bildirildi.

Koç'un önceki gün öğle saatlerinde evinden çıktığı, eşi Sürreyya Koç'un defalarca telefonla aramasına rağmen yanıt vermediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir dairede cesedi bulunan Koç'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı bildirildi. Koç'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ancak Koç'un intihar ettiği belirtildi.

ZAFER KOÇ KİMDİR?

51 yaşında vefat eden Zafer Koç, Galatasaray alt yapısında Arda Turan, Aydın Yılmaz, Mehmet Güven, Uğur Uçar ve Ferhat Öztorun gibi isimlerin antrenörlüğünü yaptı. Bir ayrılık sürecinin ardından 3 yıl önce Galatasaray'a geri dönen Koç'un görevine 2 ay önce son verilmişti.