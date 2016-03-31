Galatasaray kulübünden sert açıklama

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"29 Mart Salı akşamı, İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu’nda, Galatasaray Daikin ile Rus ekibi Dinamo Krasnodar arasında oynanan 2016 CEV Volleyball Cup Finali ilk maçının ardından, Rus oyuncu Tatiana Kosheleva tarafından sosyal medya kanalıyla başlatılan karalama kampanyası, Rus basınında abartılarak sürdürülüyor. Kupayı kaybetme korkusunu Galatasaray’ın hırsı ile fazlasıyla hisseden Rus spor medyası, başta siyaset gibi saha dışı unsurları oyunun içine çekerek yalanlar üzerine kurulu planlı bir saldırı stratejisi ile hareket ediyor. Maçı sahada değil de saha dışında kazanmak için fair play ruhundan uzak bir mücadele yürütülüyor.

Herkesin bilmesini isteriz ki ne Galatasaray Daikin Bayan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Ataman Güneyligil, ne de arma sevdası ile tribünleri dolduran şanlı Galatasaray taraftarı maç içinde rakip takımı fair play kuralları dışında rahatsız edecek hiçbir davranışta ve eylemde bulunmamıştır.

Kaybetme psikolojisinin yaşattığı korku ile Rus basını tarafından başlatılan iftira dolu karalama kampanyasının her detayını yakından takip ettiğimizi ifade ederken, kupa yolunda hiçbir engel tanımadığımızı, Burhan Felek Spor Salonu’nda olduğu gibi yine sahada, Galatasaray armasına yakışır mücadelemizi vererek hak ettiğimiz kupa ile Türkiye’ye dönmek için mücadele edeceğimizi yinelemek isteriz."