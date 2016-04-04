Galatasaray Rodrdiguez'in biletini kesti

CHEDJOU’YU DA ÇILDIRTMIŞTI



Eskişehir’in attığı 4 golün ikisinde doğrudan kaptırdığı toplarla pay sahibi olan Jose Rodriguez’in ismi, sezon sonunda yapılacak revizyon listesine şimdiden yazıldı. Haftalar sonra bulduğu şansa rağmen sergilediği mücadelesi yeterli görülmeyen Rodriguez’in İspanya’da bir kulübe gönderileceği belirtildi.G.Saray’ın Es Es’ten yediği ilk golde de yaptığı hata ile pay sahibi olan Jose Rodriguez’e ilk tepki Chedjou’dan gelmişti. İspanyol oyuncuya sinirlenen Chedjou, devre arası saha kenarında takım arkadaşına sert bir çıkış yapmıştı.

Gönderileceklerin listesi sezon sonuna kadar şekillenecek. Yönetim oyuncuların performanslarına göre hareket edecek.

SATIN ALMA OPSİYON 10 MİLYON EURO



Galatasaray, sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Rodriguez'e 3.3 milyon Euro garanti para ve maç başı 10 bin Euro ücret ödemeyi taahhüt etmişti. Yapılan anlaşma gereği, eski kulübü Real Madrid 2017-18 sezonu sonunda genç oyuncuyu 10 milyon Euro (32 milyon TL) ödeyerek geri alabilecek.

Oynamayan, mücadele etmeyen gider’ çıkışı yapan sarı kırmızılı yönetim bu sözünden dönmeyecek. Bu doğrultuda sezon sonunda ilk yolcu, geldiğinden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Rodriguez olacak. Sezon başında Real Madrid’den alınan İspanyol oyuncunun Eskişehirspor maçında ortaya koyduğu etkisiz futbol ve basit hataları gönderilmesi kararının alınmasına yol açtı.