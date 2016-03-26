İşte Galatasaray'ın Riekerink kararı

JAN Olde Riekerink, daha iyi futbol sözü verirken, yönetim de onunla gelecek yıl da çalışmayı bir alternatif olarak düşünür oldu. Galatasaray takımı hakkında yönetime gerçekçi bir tablo çizen Riekerink, “Elimde sihirli değnek yok. Harikalar yaratamam. Şu anda büyük vaatlerde bulunamam. Ancak kalan 2.5 aylık sürede takımın futbol seviyesini bir üst kademeye çıkarabilirim. Bunu çok net şekilde anladım ve gördüm. Galatasaray’ın daha iyi oynayacağına söz verebilirim” dedi.

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Riekerink’in kısa sürede yaptıkları ise yönetimi mutlu etti. Hollandalı’nın antrenman teknikleri ve oyuncuları ile iletişimini gözlemleyen yöneticiler, önemli bir ihtimali de gündeme aldı. Buna göre Riekerink’in ligde kalan 9 maç ile Türkiye Kupası’nda sarı kırmızılı takımın başında alacağı sonuçlar ve ortaya konan futbol yönetimi memnun ederse Hollandalı teknik adam, görevini önümüzdeki sezon da sürdürebilir.

G.Saray yönetimi, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak Jan Olde Riekerink’in, kalan 9 maçta ve Türkiye Kupası’nda iyi sonuçlar alması halinde önümüzdeki yıl da görevde kalması seçeneğini gündemine aldı.