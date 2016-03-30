İşte Sneijder'in Galatasaray kararı

Voetbal International'e açıklamalarda bulunan Wesley Sneijder, hakkında çıkan transfer spekülasyonları ile ilgili de soru işaretlerine açıklık getirdi.

Sneijder, "Galatasaray’da hem sportif hem de finansal açıdan zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu durumu fazla takmıyorum ve herkes takımda ne kadar mutlu olduğumu ve ayrılmak gibi bir düşüncem olmadığımı biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde istedikleri olmamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazanmak için savaşmaya devam edeceklerini söyleyen Sneijder, " Hem milli takımım hem de Galatasaray için içimde olumlu hisler var. Galatasaray’ın şu anda ne durumda olduğunu ve gelecek için neler yapmak istediklerini ve planlarını biliyorum. Aynı şey Hollanda Milli Takımı için de geçerli" dedi.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMESEM BİR AN BİLE DURMAZDIM"

İstanbul ve Ankara’da yaşanan terör saldırıları hakkında da konuşan Sneijder, "Umarım en yakın zamanda son bulur. Ailemin tehlikede olduğunu hissetsem bir dakika bile durmazdım ancak şu an böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil." diye konuştu.

Sneijder, Hollanda'nın Fransa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanmış ve tedavisine başlanmıştı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, takımdaki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.