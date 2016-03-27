Robin van Persie: Wesley Sneijder, Ayrılmak istiyor

Sunday Mirror gazetesine konuşan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, tekrar baba olduğunu ve çocuklarının güvenliği nedeniyle son intihar bombasının evine yakın bir yerde patlamasından sonra ailesinin güvenliğini sağlamak için Türkiye'den ayrılabileceğini sözlerine ekledi.

Sneijder, "Cesur bir davranışta bulunabilirim fakat ailemin son olaylardan sonra evden çıkmalarını istemedim. Bu nedenle onlar artık İstanbul'da yaşamıyor. Son bombalı saldırı benim oturduğum bölgede gerçekleşti. Benim yaşadığım ve her gün yürüyüş yaptığım yere yakın bir yerde oldu. Terörist saldırılar dünyanın her yerinde oluyor ve bu durum herkesin başına gelebilir. Evinize çok yakın bir yerde gerçekleşirse sizi psikolojik olarak etkiliyo ve canınızdan başka hiçbir şey düşünemez hale geliyorsunuz. Şu anda Hollanda milli takımıylayım.

"OLAYLAR PSİKOLOJİMİ ETKİLEDİ"



Hollandalı yıldız Umut Bulut'un babası kemal Bulut'un Ankara saldrıısında hayatını kaybetmesiyle ilgili de, "Takım arkadaşımın babası Ankara'daki saldırıda hayatını kaybetti. Arkadaşımın babasının cenazesi için başka bir şehire gitmek zorunda kaldık. Arka arkaya gelen çok üzücü olaylar psikolojimi etkiledi" dedi.

"SNEİJDER TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR"



Bu konuda Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fenerbahçe'nin yıldızı Robin Van Persie, "Terör olayları nedeniyle Sneijder, Türkiye'den ayrılmak ve Premier Lig'de oynamak istiyor" dedi.