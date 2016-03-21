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Sneijder ilk kez açıkladı 'Orada oynamak istiyorum'

Wesley Sneijder, Galatasaray'dan sonraki rotasını açıkladı. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, NOS'a yaptığı açıklamada Amerika'da oynama hayalinden bahsetti.

Sneijder ilk kez açıkladı 'Orada oynamak istiyorum'
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, NOS'a yaptığı açıklamada Amerika'da oynama hayalini dile getirdi.
Hollandalı yıldız, "Amerika'da forma giymek istediğimi hiçbir zaman gizlemedim. Zamanı geldiğinde düşüneceğim ama şu anda değil. Bu fikrim gelecek zamanda belki de değişir. Ajax'a gelince; hiçbir zaman geri döneceğimi söylemedim. Ama hiçbir zaman kapıları kapatmadım da... Her yıl gelip ziyaret ediyorum, bu yıl da geldim" dedi.

Kariyerinin sonunda teknik direktörlük yapabileceğini kaydeden Sneijder, "Henüz bilmiyorum ama benim için eğlenceli olabilir" sözlerini kullandı.

Sarı-kırmızılılarla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Guido Albers, serbest kalma bedelini 7.5 milyon euro olarak açıklamıştı. 
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