Sneijder sezon sonunda Çin'e gidiyor

Jianxiang'ın iddiasına göre, Türkiye'deki terör olaylarından çok etkilendiğini söyleyen Sneijder, sezon sonu takımdan ayrılıp, daha sakin bir ülkeye gitmek istiyor. Ünlü spiker ayrıca, Hollandalı futbolcu ile yakın arkadaş olduğunu ve Sneijder'ı sezon sonunda Çin'e transfer olmaya ikna ettiğini söyledi.

Ayrıca bu transferin 2014'te Çin'in Jiangsu Sainty takımı ile gerçekleştirilmek istenmesine rağmen sonuçlandırılamadığını ancak bu sezon mümkün olduğunu da belirtildi.

SNEIJDER "AYRILMAYACAĞIM" DEMİŞTİ



Geçtiğimiz hafta ayrılacağına dair çıkan iddialara açıklık getiren Sneijder, "Ne yazik ki bununla baş etmek zorundayız. Umarım çabuk biter. İstanbul'da kendimi tehdit altında hissetmiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde de bu tip şeyler olabiliyor. Ne yazık ki gerçek bu. Ailemi tehlikede hissedersem, benim için sirenler çalar. Ama şimdi böyle bir durum yok" diye konuşmuş, Galatasaraylılar'ın yüreğine su serpmişti.