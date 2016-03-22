'Türk olmanın ne demek olduğunu gösterdiler'

Turun ardından konuşan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise, "Bu galibiyetle müthiş bir iş başardık. Rakip de tecrübeli bir takım. Bugün buraya 'vatan sana canım feda' diyerek gelen 15 bin Galatasaraylı'yı kutluyorum. Türk olmanın, Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu gösterdiler" ifadelerini kullandı.

ULEB Euro CUP çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i 72-59 yenen Galatasaray Odebank, adını yarı finale yazdırdı.Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Finale doğru yürüyoruz. Oyuncularımı ve hocamı kutluyorum. Taraftarların hepsini öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Başardık başaracağımızdan emindim" dedi.