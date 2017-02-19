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Adana bombacısı, Mardin'de yakalandı

Adana'da Valilik otoparkında düzenlenen 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının faillerinden terör örgütü PKK mensubu A.S., Mardin'de yakalandı

Adana bombacısı, Mardin'de yakalandı

Adana'da Valilik otoparkında düzenlenen 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının faillerinden terör örgütü PKK mensubu A.S., Mardin'de yakalandı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen valilik otoparkında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında Mardin'de bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen A.S. yakalanarak gözaltına alındı. 
A.S., polis ekiplerince soruşturmanın sürdüğü Adana’ya götürüldü.

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MardinAdana Bombacısı
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