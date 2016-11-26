Almanya'nın planı böyle çöktü

KCK Türkiye sorumlusu Aktaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yakalandığı saatlerde YPG'li terörist de Almanya'ya giderken Sabiha Gökçen’de ele geçirildi.

Polisin kendisini takip ettiğinden habersiz Ruken Şahin adına düzenlenmiş sahte kimlikle Almanya'ya gitmek isteyen Aktaş kıskıvrak yakalandı.



Kampta eğitim görmüş



Aktaş'ın yakalandığı saatlerde polisin operasyonun diğer ayağını da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye geldiği tespit edilen YPG'nin üst düzey isimlerinden Suriye uyruklu M.K takibe alındı. Yapılan operasyonda M.K. da, Aktaş gibi sahte kimlikle Almanya'ya giderken yakalandı. YPG kamplarında eğitim alan M.K'nın Almanya'ya götürmek üzere yanına aldığı örgütsel dokümanlara el konuldu.



Buluşma suya düştü



Türk istihbaratı ve İstanbul polisinin büyük operasyonu PKK ve YPG'nin Almanya planı bozuldu. YPG'li M.K. ve Sara Aktaş'ın terör örgütünün Avrupa sorumlularıyla bir araya gelip bölgede uygulamaya konulacak yeni kaos planları ve saldırıların talimatını almak için Almanya'ya gitmeye çalıştıkları belirlendi.