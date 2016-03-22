Brüksel patlama: 13 ölü, 35 yaralı

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN"

"BURAYA GELMEYİN" Brüksel havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki patlama yaşandı. Bina boşaltılıyor.Havalimanı bölgesine gelmeyin" uyarısı yapıldı. BÜYÜK PANİK YAŞANDI Zaventem Havalimanı'ndaki insanlar panik içinde, patlama seslerinin geldiği yerlerin aksi istikamette koşmaya başladı. Yaşanan panik, kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bölgeden bildiren Anadolu Ajansı muhabiri gelişmeleri, "Patlamanın çok şiddetli olduğunu biliyoruz. Çok sayıda ambulans yönlendirildi, yollar kapatıldı. Havalimanından dumanların yükselmesi şiddetini göz önüne koyuyor" diye aktardı. ALARM SEVİYESİ MAKSİMUMDA Havalimanındaki patlamalardan hemen sonra Belçika'da ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta olan 4'e çıkarıldı. Patlamanın yaşandığı havalimanı Saldırıların ardından Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açılamada, AB personeline evlerinden ya da bulundukları binalardan çıkmamaları için uyarıda bulunuldu.







İngiliz yayın kuruluşu BBC, terminal binasından dumanların yükseldiğini bildiriyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, terminal binasından dumanların yükseldiğini bildiriyor.

Patlamanın, Amerikan Havayolları kontuarının yanında gerçekleştiği bildirildi. Tanıklar patlamanın yerel saatle 08:00'den kısa bir süre önce yaşandığını aktardı.

Sky News'ün olay yerinden bildiren muhabiri Alex Rossi, "Binanın sallandığını hissettim. Toz ve duman vardı. Patlamanın yaşandığı yere gittim ve şoke olmuş insanlar vardı. Buradaki fikir, patlamanın bir çeşit terör saldırısı olduğunu yönünde. Ama havalimanındaki hiçbir yetkili tarafından doğrulanmadı" dedi.





Belçika medyası havalimanını boşaltıldığını belirtiyor. Liman uçuşlara kapatıldı.

SİLAH SESLERİ

Belçika haber ajansları, patlamalardan önce silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Bölgeden bildiren Anadolu Ajansı muhabiri gelişmeleri, "Patlamanın çok şiddetli olduğunu biliyoruz. Çok sayıda ambulans yönlendirildi, yollar kapatıldı. Havalimanından dumanların yükselmesi şiddeti göz önüne koyuyor" diye aktardı.

Brüksel Havalimanı'ndaki patlama, Paris'te 13 Kasım'daki saldırılarda 130 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın başşüphelisi Salah Abdeslam'ın yakalanmasından dört gün sonra yaşandı.

Zaventem Havalimanı, Başkent Brüksel'in 11 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Patlamanın yaşandığı havalimanı geçen yıl 23 milyondan fazla yolcu kabul etti.



METRO İSTASYONUNDA PATLAMA Brüksel havalimanında meydana gelen çifte patlamanın ardından bu kez de AB kurumlarına yakın bir metro istasyonunda patlama gerçekleşti.



















Brüksel saldırısında intikam şüphesi



Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı ve metro istasyonlarında düzenlenen bombalı saldırıların, IŞİD tarafından 17 Mart tarihinde yine Brüksel’de ele geçirilen Paris saldırganı Salah Abdeslam'ın intikamını almak için düzenlendiği yorumları yapılıyor.

Sabah saatlerinde Brüksel'i savaş alanına çeviren patlamaları Rus İnterfaks haber ajansı, "Brüksel havalimanındaki patlamalardan kısa bir süre sonra özellikle iki metro istasyonunda infilak eden bombalar önemli bir çağrışım yapıyor" diye yazdı.

Ajansın analizinde şu noktalara dikkat çekildi: Metro istasyonlarından ilki olan Shuman Meydanı'nda Avrupa Birliği kurumlarının ana merkezleri bulunuyor. İkinci bomba ise mültecilerin yoğun yaşadığı bölge Maalbeek istasyonu.













Belçika'da 'nükleer' alarm



Terör saldırılarıyla sarsılan Belçika'daki Tihange nükleer enerji santralinin boşaltıldığı açıklandı.

Devlet televizyonu VTM, santralin polis tarafından boşaltıldığını bildirdi. Haberde başka detay verilmedi.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün düzenlenen terör saldırılarında Zaventem Havalimanı ve bir metro istasyonu hedef alındı. Saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Brüksel’deki patlamada bir Türk yaralandı



Brüksel havalimanındaki bombalı saldırıda bir Türk ağır yaralı olarak Leuven hastanesine kaldırıldı.

Havaalanında çalışan bir Türk görevlinin DHA muhabirine verdiği bilgiye göre yaralıların arasında bir Türk bulunuyor. Havaalanındaki Türk görevli çalışma arkadaşından haber alamadığını ve daha sonra hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini ifade etti. Önce silah seslerinin duyulduğunu ardından patlamanın gerçekleştiği bilgisini veren yetkili, yaralının Leuven hastanesine kaldırıldığı bilgisini verdi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağan üstü hal ilan edildi ve şehirdeki bütün ulaşım araçları iptal edildi. Ülkedeki ilkokullar ve ortaokullar tatil edildi. Kentte ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Brüksel’deki bombalı saldırıların arkasından güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi ve olağanüstü hal ilan edildi. Bombalı terör saldırısında havalimanında 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Avrupa Parlamentosu’nun yakınındaki Maalbeek istasyonunda ise 15 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre ise havalimanında 11 ölü, 81 yaralı bulunuyor. Metrodaki yetkililer ise metro istasyonunda ise 15 ölü 55 yaralı olduğu bilgisini verdi. THY Brüksel- İstanbul seferinde havaalanında kalan yolcularda uçakta yaklaşık 2 saat bekletildiklerini patlamadan yarım saat en fazla 45 dakika olay yerinde bulunduklarını söylediler. Birkaç gün önce tam da bu ikinci metro istasyonunda Fransa başkenti Paris’te 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan terörist saldırının beyni Salah Abdeslam güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti.Terör saldırılarıyla sarsılan Belçika'daki Tihange nükleer enerji santralinin boşaltıldığı açıklandı.Brüksel havalimanındaki bombalı saldırıda bir Türk ağır yaralı olarak Leuven hastanesine kaldırıldı. Havalimanındaki patlamalardan hemen sonra Belçika'da ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta olan 4'e çıkarıldı.Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı ve metro istasyonlarında düzenlenen bombalı saldırıların, IŞİD tarafından 17 Mart tarihinde yine Brüksel’de ele geçirilen Paris saldırganı Salah Abdeslam'ın intikamını almak için düzenlendiği yorumları yapılıyor.

Brüksel patlama son dakika haberleri, Belçika patlama haberi tüm detayları Patlama anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Havalimanındaki saldırının ardından Brüksel'deki Maelbeek metro istasyonunda da bomba patladı. Kentteki tüm otobüs, tramvay ve metro seferleri durduruldu. Halka "Evlerinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.