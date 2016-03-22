Caddeler, AVM’ler boşaldı, paket servis hizmeti arttı

Alışveriş merkezleri hafta sonu ziyaretçi rakamlarını yakalayamadı. AVM’lere giden olmayınca sinemalar da gişe yapamadı. Haftasonu ciroları ve giriş sayıları ortalama yüzde 50’den fazla düştü. Bazı AVM’lerde bu oranlar yüzde 70’i aştı. Başta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olmak üzere birçok etkinlik iptal edildi. İki gün boyunca adeta eve kapanan İstanbullu yemek-yemek için bile dışarıya çıkmadı. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre paket servis hizmeti veren restoranlar sabaha kadar çalıştı, bu hizmeti verenlerin ciroları 2 kata yakın arttı. Diğer taraftan toplu yaşam alanlarının olduğu yerlerde güvenlik hizmetlerinin arttırıldığı da gözlendi. Birçok sektör temsilcisi ise sadece İstanbul’da değil Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de alışveriş merkezlerinin hafta sonu boş kaldığını anlattı.

ÇALIŞANLARDA PSİKOLOJİK BASKI

TERÖRE karşı birlik ve beraberlik çağrısı yapan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami Kariyo, şu bilgileri verdi: “Bugün cirolarımızın düşmesi, gelirlerimizin azalması hiç önemli değil. Bugün artar, yarın düşer. Bizim en önemli konumuz hayatın devam etmesi ve dükkanlarımızın açık olması... Korkmadığımızı göstermek için hayatı devam ettirmemiz gerekiyor. Çalışanlarımızla birlikte onların da korkularını ve endişelerini yenerek işimize bakacağız. Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir. Böylesine acı bir dönemden geçerken, içimiz acırken başka hiç bir şey düşünmüyoruz. Çalışanlarımızın yaşadıkları psikolojik baskıyı üstlerinden atmalarına destek olmak için Taksim’e gittik. Çalışanlarımız ile birlikte satış yaptık. Hayatı devam ettirmek gibi bir kamusal görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu zorlu dönemde el ele vererek teröre inat, gündelik yaşamımızı devam ettiriyoruz.”

PAKET SERVİS HİZMETİ PATLADI

ÖZELLİKLE büyükşehirlerdeki tüketicilerin hafta sonunu evde geçirdiğini dile getiren Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, şunları anlattı: “Yaşananlar kuşkusuz herkesi üzüyor ve tedirgin ediyor. Cumartesi ve pazar günü birçok dükkanın boş kaldığını gözlemledik. Bazı restoranlar hiç açılmadı. Tüketicilerin dışarıya çıkıp gezecek morali de yoktu. Bu yüzden İstanbul hafta sonunu adeta evde geçirdi. Hatta restoranlardan aldığımız bilgilere göre en kötü hafta sonuydu. Bazı restoranlar erkenden kapandı. Tüketiciler hafta sonunu evde geçirince paket servislerin sayısı arttı. Bu alanda hizmet veren restoranlar hafta sonu gece geç saatlere kadar çalıştı.”

AVM’LER HAVALİMANINDAN SONRA EN GÜVENLİ YERLER

HAFTA sonu İstanbulluların dışarıya çıkmayı tercih etmediğini dile getiren Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerde hafta sonu hareketliliği diğer günlerden farklı değildi. Sadece büyükşehirlerdeki olumsuzluklar insanların moralini de bozdu. Bizim işimiz moral ve motivasyon ile artar. Bunların geçici bir dönem olduğunu biliyoruz. Buna göre çalışmalarımız devam ediyor. Alışveriş merkezleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler çok yanlış. Bugün AVM’ler havalimanlarından sonra en iyi korunan ikinci noktalar. Otopark ve ziyaretçi girişleri çok iyi aranıyor.”

İŞ SEYAHATLERİ İPTAL EDİLİYOR

TERÖRÜN ortak hedefinin insanları korku ve yılgınlığa sevk etmek olduğunu belirten İstanbul Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, şunları söyledi: “Yabancı yatırımcılar ve ihracat yaptığımız müşteriler terör nedeniyle iş seyahatlerini erteliyor. Teröre karşı inatla hayatımızı sürdürmemizg erekiyor. Bu saldırılar, birbirimize daha da kenetlenmemizi sağlamalı. Kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeli.”

RAKAMLARLA SON DURUM

Türkiye’de AVM bulunan il sayısı: 57

Türkiye’deki AVM’lerin sayısı: 358

AVM’lere bugüne kadar yapılan yaklaşık yatırım: 50 milyar dolar

AVM’lere gidenlerin burada geçirdiği ortalama sürü: 2.5

Türkiye’deki AVM’lerin yaklaşık cirosu: 100 milyar TL

Türkiye’deki AVM’lerin toplam alanı:10 milyon m2

ÇALIŞAN PROFİLİ

Kadın %42

Erkek %58

BİRÇOK ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

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Galatasaray-Fenerbahçe

İstanbul Devlet Tiyatroları oyunları

İBB Kültür Daire Başkanlığına bağlı kültür merkezlerindeki konserler

Benise The Spanish Guitar

Kubilay QB Tuncer

Frankenstein

DadanZ-Yetişkinler için Dans Atölyesi

DadanZ-Çocuklar için Dans Atölyesi

Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu

Yatak Odası Diyalogları

Karlar Ülkesi