Çalınan kimlik belgeleri sorun yaratır mı

Son günlerde ortaya atılan bir bağlantı erişim sağlanan site üzerindeki arama motoru sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında yaklaşık 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini içeriyor. Thanksgiving.who.ec adresinden sorgu yoluyla erişebilinen kimlik bilgileri büyük paniğe yol açarken, söz konusu adrese erişim kapatıldı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar olay hakkında yasal işlem yapılacağı yönünde ancak kimlik bilgileri çoktan başkalarının eline geçmiş olan vatandaşlarda büyük bir güvenlik kaygısı oluştu. Peki kimlik bilgileriniz bir başkasının eline geçerse başınıza ne gelebilir?

E-Devlet kontrolü şart:

Kimlik bilgilerinizle adınıza bir telefon hattı açılıp açılmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e bağlanarak göz atmanızda fayda var. Sahte bir kimlik üzerinde size ait bilgilerle düzenlenmiş nüfus cüzdanları bu konuda başınızı ağrıtabilir. Sizin adınız kullanılarak alınan telefon hatlarının faturaları önünüze gelmesi çok da imkansız değil.

Bankacılık işlemleri:

Hesaplarınızın olduğu bankalarla iletişime geçerek bilginiz dışında bir talimat ya da işlem yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizde de fayda var. Kimlik bilgilerinizle bankaların call-center servisleri üzerinden işlem yapmak oldukça kolay. Annenizin kızlık soyadı aslında sizi çok iyi koruyan bir güvenlik sorusu değil çünkü sosyal medya hesaplarınız açıksa, kısa bir taramayla annenizin kim olduğu ve kızlık soyadının ne olduğu anlaşılabiliyor!

Ancak belirtmek gerekir ki: Kimlik fotokopiniz ve imzanız olmadan hiçbir banka kredi kartı veremiyor. Sahte kimlik ve fotokopisi oluşturulsa bile zorunlu olarak ikametgah belgesi veyahut güncel bir fatura isteniyor. Bunlar olmadan kredi kartı veya vadesiz hesap bile açılması mümkün değil. Ancak banka personelinin bu evraklar olmadan da işlem yapması imkansız değil. Fakat böyle bir durumda uğrayacağınız zarar karşısında banka hukuka karşı hesap vermek durumunda. Fakat siz bunu fark edene kadar iş işten geçebilir, bu sebeple kontrol yapmakta fayda var.

Kimlik doğrulaması yapılan İnternet Siteleri:

Bazı sosyal platformlarda onaylı kullanıcı olmak için kimlik bilgilerinizin doğru tanımlanması yeterli! Bu da sizi isteğiniz dışında ilginizin alakanızın olmadığı sitelerle, forumlarla ve sosyal medya hesaplarıyla ilişkilendirebilir!