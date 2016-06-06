Cem Özdemir, hemşehrilikten çıkarılıyor

Almanya Parlamentosu'nda kabul edilen Ermeni soykırım tasarısını hazırlayıp 'evet' oyu kullanan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'e memleketi Tokat'ta tepkiler sürüyor. Cem Özdemir'in köyü Kaledere'nin bağlı olduğu Pazar ilçesi Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Tokat gazeteciler Cemiyet'i ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Almanya'nın almış olduğu kararı tanımadıklarını belirten Başkan Pervanlar, "Uluslararası bir yerde geçerliliği olmayan, fantazi bir karar. Biz Türkler olarak tarihimizle gurur duyuyoruz. Şimdiye kadar gerek Osmanlı, gerek Selçuklu ve daha önceki Türk boyları hiç bir gittiği yerde katliam yapmamıştır" dedi.



Almanya Federal Meclisi'nin almış olduğu kararda en çok Türk asıllı milletvekillerinin 'evet' oyu kullanmasına üzüldüklerini belirten Pervanlar, şöyle konuştu:



"Bunlardan birisi de annesi ve babası Tokat'ta yaşadıktan sonra Almanya'ya giden Cem Özdemir. Düne kadar Tokat'ın ,Türkiye'nin, bizim insanımız diye desteklediğimiz bir insanın böyle bir hainlik yapmasını kınıyorum. Cem Özdemir diye Tokat'ta bir isim yoktur bu saatten sonra. Biz onu hemşehri diye kabul etmiyoruz. Belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdık. Yasal süre içerisinde toplantımızı yapıp Cem Özdemir'in Pazarlı, Tokatlı bir kişinin olmadığını, böyle bir hemşehri hukukun bulunmadığını meclis kararıyla tescil edeceğiz."



Başkan Pervanlar ayrıca, tasarıda tek 'hayır' oyu veren Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili Bettina Kudla'yı ise fahri hemşehri olarak mecliste kabul edeceklerini kaydetti.