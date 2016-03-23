Diyarbakır Sur son dakika haberi son durum

Diyarbakır Sur'da özellikle geçen hafta peş peşe yapılan operasyonlarla beli kırılan örgütün, sahte kimlikle tedavi olmak isterken yakalanan teröristin üzerinden çıkan bilgiler doğrultusunda ilçeden temizlendiği ortaya çıktı. Operasyonlar sırasında Sur'da rahatsızlanan terörist Elif Akçaren, üniversite öğrenicisi Mehtap Işık'a ait kimlikle Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Devlet Hastanesi'ne gitti. Şüphe üzerine yakalanan Akçaren'in üzerindeki kimliğin sahte olduğu anlaşılırken, yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi. Terör şüphelisi olarak arandığı anlaşılan teröristin üst aramasında ise Sur'da 6 mahallede bulunan teröristlere ait nöbet çizelgeleri, kod adlarıyla isim listeleri, fişlenen köyler ve evler, isim listeleri ve telefon numaraları çıktı. Örgüt sorumlusu olduğu anlaşılan Akçaren'den elde edilen bilgiler ışığında operasyonlara yön veren güvenlik güçleri ise isim listelerinden hareketle teröristleri etkisiz hale getirdi. Tutuklanan kadın teröristle ilgili 15, teröriste kimlik vererek yardım eden Mehtap Işık hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aralık ayından bu yana Sur'daki operasyonlarda 290'a yakın terörist öldürülürken 70 güvenlik görevlisi de şehit oldu. Bu arada Hakkari Şemdinli'de tankın mevzilenmesi sırasında yaşanan kazada bir asker şehit oldu.

Merkez Sur İlçesi’nde 28 Kasım 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerin bindiği taksi, Yenikapı Sokak girişinde polis tarafından durduruldu. Bu sırada polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur’u ateş ederek şehit eden ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin açıklama yaptığı Dört Ayaklı Minare sokağına girerek kaçan 2 PKK’lıdan Mahsun Gürkan’ın, dün Sur’da çıkan çatışmada öldürülen 7 terörist arasında olduğu belirtildi.

Savaş Mahallesi Hacı Hamit Sokak’taki bir evde enkaz altında bir banyoda kaldıkları ve çıkmak istediklerini belirterek HDP’lilerden yardım isteyen ancak, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 7 PKK’lı öldürülmüştü. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede öldürülen 7 teröristten birinin Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olaydan hemen önce 2 polisi şehit edip sokağa ilk giren ve polisin ateş açmasına rağmen kaçan PKK’lı terörist Mahsun Gürkan olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bazı binalarda gizlenerek güvenlik kuvvetlerine ateş açan teröristlerin tespit edilmesi üzerine yeniden operasyon başlatıldı. Dün teröristlerin ateş açması sonucu 2 polisin yaralanmasının ardından başlatılan operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirilirken, bir binada hala 5 ile 10 arasında terörist olduğu tespit edildi.

Teröristlerin bulunduğu binanın tespit edilmesinin üzerine sabah saatlerinde bölgeye operasyon başlatıldı. Özel harekat polisleri tarafından başlatılan operasyonlarda binanın ablukaya alındığı ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü bildirildi. Operasyona katılan özel harekat polisleri enkaza dönen binalarda arama tarama faaliyetleri yaparak teröristlerin bulunduğu binaya doğru ilerlerken, güzergah üzerinde bulunan bina ve sokaklardaki patlayıcılar da kontrollü olarak imha ediliyor.

BÖLGEDE 5 İLE 10 ARASINDA TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

Dün bölgede arama tarama faaliyeti yapan güvenlik kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırıda 2 polis memuru yaralanmış ve ardından başlatılan operasyonda aralarında "Çiyager" kod adlı ilçe sorumlusu C.T.'nin de olduğu 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. Dün yapılan operasyonun ardından İHA ve polis helikopteri tarafından kaydedilen görüntülerde bir binada 5 ile 10 arasında terörist tespit edildi. Tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sabahın erken saatlerinde bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona katılan özel harekat polisleri teröristlerin tespit edildiği binayı ablukaya alarak 'Teslim ol' çağrıları yaptı. Bir süre yapılan çağrılara yanıt verilmemesi üzerine özel harekat polislerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için binaya girmek üzere operasyon başlattığı bildirildi.

BAZI MAHALLE VE SOKAKLARDA YASAK KALDIRILDI

Öte yandan Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakaml

Sur'da örgüte indirilen son darbenin kritik bilgileri, sahte kimlikle tedavi olurken yakalanan teröristin üzerinden çıktıTahir Elçi’nin yaşamını yitirdiği olayda 2 polisi şehit eden terörist öldürüldü. Diyarbakır merkez Sur İlçesi’nde geçen 28 Kasım’da Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olaydan hemen önce, 2 polis memurunu şehit ederek Elçi’nin bulunduğu sokaktan kaçan 2 teröristten Mahsun Gürkan’ın, dün Sur’da çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.Sur'da teröristlerin tespit edilmesi üzerine yeniden operasyon başladı. Bir binada sıkışan teröristlerin olduğu bilgisi alan güvenlik kuvvetleri teyakkuza geçti. özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı