Gazete haberleri oku

Gazeteler günlük hayatımınız vazgeçilmez iletişim araçlarından biri haline geldi. Küreselleşmeyle birlikte, yeni iletişim araçları sayesinde, küresel bir köye dönüşen dünyadaki tüm gelişmeler, internet ağıyla birlikte, anında biz insanlara ulaşmakta... Günlük hayatımıza yön veren, siyaseti şekillendiren, gündemi belirleyen gazetelere ulaşmak, artık çok kolay... Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde internetin cebimize de girmesiyle birlikte, e-gazete dönemi hızla yaygınlaşmakta.

Gazetelerin Toplumdaki Önemi, Günümüzde Yayınlanan Gazetelerin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Etkileri Nelerdir

Gazeteler ülkemizde ve dünyada yaşanan olayların halka duyurulduğu çok önemli kaynaklardır. Yayınlanan gazeteler sayesinde halk tüm haberler hakkında bilgi sahibi olur, gündemi yakından takip eder. Her konuda bilgi sahibi olan halk, böylece dünyadan kopuk yaşamaz ve olaylar karşısında kendi fikrini oluşturur. Bu fikirler daha sonra topluma yön verme özelliğine sahip olacaktır.



Basılan gazetelerin satışından elde edilen gelir ekonomik hayat etki etmektedir. Ayrıca gazetelerde yer alan ekonomi haberleri sayesinde halk kendi bütçesini planlayabilir. Gazetelerden elde edilen gelirin bir kısmı reklama verilirken bir kısmı da vergi olarak devlete ödenir. Bu döngü içerisinde gazetelerin ekonomik hayata etki ettiğini de söylemek mümkündür.

Hürriyet, Milliyet, Posta ve Habertürk gibi kitle gazeteleri, cemaatin yayın organları Zaman ve Bugün, hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam, Sabah ve Star gazeteleri artık internet ortamında... Sporseverler de Fanatik, AMK ve Fotospor gibi spor gazetelerini bu sayfadan takip edebilirsiniz....