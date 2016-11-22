Gaziantep'teki patlamanın nedeni sonik patlama iddiası

Gaziantep'te bugün saat 23.00 sıralarında esrarengiz bir patlama sesi duyuldu. Vatandaşları tedirgin eden sesin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan Türk savaş uçaklarının ses hızını aşmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.



Gaziantep'te gece yarısı sırasında kentin büyük bir bölümünden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Paniğe neden olan patlamanın ardından andarma, emniyet, AFAD, itfaiyeyi arayarak bilgi almak istedi. Sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olan patlamayla ilgili yapılan araştırmada, kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İl genelinde duyulan patlama sesinden dolayı jandarma, emniyet, AFAD, itfaiyeye yapılan ihbarlar değerlendirilmiş, saat 00.25 itibariyle hastanelerimize ve diğer kurumlarımıza bildirilen ya da görevlilerimizce tespit edilen herhangi bir yaralanma, vefat ve maddi hasar bulunmamaktadır. Bu sesin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan uçaklarımızın ses hızını aşmasından kaynaklanmış alibeleceği değerlendirilmiş olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."