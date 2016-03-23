Giuliano Terraneo kimdir?

GİULİANO TERRANEO KİMDİR?

Giuliano Terraneo (d. 16 Ekim 1953, Briosco), İtalyan eski profesyonel futbolcu. Futbolculuk kariyerinde, kaleci olarak forma giymiştir. Bu dönemde Torino FC, AC Milan ve US Lecce formalarıyla Serie A'da oynamıştır. 1990 yılında, Lecce'de futbol kariyerini sonlandırmıştır. Futbolu bıraktıktan sonra, bir dönem formasını giydiği Monza'da sportif direktörlük görevine getirilmiştir. 1998-99 sezonu başında, Lazio kulübüne sportif direktör olmuştur. 2000 yılında ise, Inter'de aynı görevi üstlenmiştir. 2015-16 sezonu itibariyle, Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğü görevine getirilmiştir.

16 Ekim 1953 tarihinde Briosco’da dünyaya gelen Giuliano Terraneo, futbolculuk kariyerine Seregno genç takımında başladı. Ardından Monza genç takımına transfer olan Terraneo, 1974-75 sezonu başında A takım kadrosuna dahil edildi. O dönem İtalya Serie C’de mücadele eden Monza’da adından söz ettiren İtalyan file bekçisi, takımının 1975-76 sezonunda şampiyon olarak Serie B’ye yükselmesinde pay sahibi oldu. Takım, Serie B’deki ilk sezonunu 5.tamamlayarak dikkat çekerken, Monza formasını toplam 3 sezon terleten Terraneo, çıktığı 61 maçta kalesinde sadece 34 gol gördü. Monza kulübünün onur listesine adını yazdıran Giuliano Terraneo, kariyerini burada parlatarak büyük kulüplerin dikkatini çekti. Terraneo, 1977-78 sezonu öncesi Serie A’da o dönemin en güçlü takımlarından Torino’ya transfer oldu. Takıma geldiği ilk sezon 14 maçta kaleyi koruyan Terraneo, gösterdiği başarılı performansla takımın 1.kalecisi oldu. 1978-79 sezonunda 30 Maçın 29’unda, 1979-80 sezonunda İse 30 maçın tamamında görev yapan başarılı eldiven, 1983-84 sezonu sonuna kadar formasını giydiği Torino’da kaleyi kimseye kaptırmadı. 7 sezon boyunca çıktığı 193 maçta 164 gol yiyerek kariyerinin en parlak yıllarını yaşayan Terraneo, 1984 yazında takımdan ayrılarak bir başka İtalyan devine, Milan’a transfer oldu. Milan’daki ilk sezonunda 30 maçın tamamında forma giyen başarılı file bekçisi kalesinde 25 gol gördü ve takımının Uefa kupası vizesini almasında pay sahibi oldu. Bir sonraki sezon da 30 maçta 24 gol yiyen Terreaneo, 1986-87 sezonu başlarken Lazio’ya imza attı. O dönem Serie B’de zor günler geçiren Lazio’nun kümede kalmasında önemli rol oynayan Giuliano Terraneo, 38 maçta sadece 28 gol yiyerek Lazio’nun 20 takım arasında en az gol yiyen 2.takım olmasını sağladı.

Giuliano Terraneo depremi Fenerbahçe'de yaşanıyor.Fenerbahçe'de şok eden Terraneo gelişmesi bugün gündeme bomba gibi düştü.Fenerbahçe'de uzun süredir tartışılan Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile yollar resmen ayrıldı. Sezon başında yapılan bomba transferler sonrasında adından söz ettiren ancak sonrasında futbolcularla mesafeli tavrı yüzünden eleştirilen Giuliano Terraneo ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de yaşanan Giuliano Terraneo gelişmesine sizler için bu özel haberimizde değindik... İtalyan futbol adamı, son dönemde Fenerbahçe'de futbolcuların sorunlarıyla ilgilenmediği ve krizleri yönetemediği için yönetim tarafından da oldukça eleştiriliyordu. Son dönemde takım ile bağları kopan Giuliano Terraneo ile bugün yollar resmen ayrılmış oldu.