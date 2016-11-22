Hakan Şükür'ün babasına tahliye

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hakan Şükür’ün babası 74 yaşındaki Selmet Şükür 16 Ağustos’ta, FETÖ’nun Hava Kuvvetleri İmamı ve kara kutusu olduğu iddia ediln Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım da 2 Eylül tarihinde Sakarya Cezaevi’ne gönderildi. Sağlık sorunları bulunan Şükür ve Yıldırım'ın dosyaları incelendi. Yüksek tansiyon, ağır şeker hastası olmaları yönünde sağlık raporu verilen iki isim için Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi, ev hapsi ile tahliye edilmelerine karar verdi.



ELEKTRONİK KELEPÇEYLE TAKİP EDİLECEKLER

Akşam saatlerinde alınan kararın ardından Selmet Şükür ve Hatice Yıldırım’ın tahliye kararları Sakarya Cezaevi’ne gönderildi.



Tahliye süresince Selmet Şükür’ün Adapazarı, Hatice Yıldırım’ın ise Akyazı’daki evlerinde kalacakları ve elektronik kelepçe ile de sürekli olarak takip edilecekleri öğrenildi.