Hakkari Yüksekova son durum

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristlerin ilçe merkezindeki binaları enkaza çevirme planı telsiz konuşmalarına yansıdı. Yüksekova merkezinde yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" sırasında PKK'nın sözde Kuzey Irak sorumlusu terörist Fehmi Atalay ile sözde Yüksekova öz savunma sorumlusu Yusuf Saydut ve "Telho" kod adlı terörist arasında geçen telsiz konuşmaları, örgütün planını deşifre etti.

Telsiz konuşmalarında terör örgütü mensuplarına, "kontrol altında tutamadıkları binaları, yerleştirdikleri bombaları patlatarak enkaz haline getirmeleri ve bu şekilde güvenlik güçlerinin geçişini engellemeleri" yönünde talimatlar verildiği tespit edildi. Telsiz görüşmeleri ile bölgeden elde edilen fotoğraflardaki tahribattan, teröristlerin Yüksekova merkezinde bina ve tesislere yönelik yıkım girişiminde bulundukları, bu eylemleri güvenlik güçlerinin geçişi sırasında yapmayı planladıkları, düzenekleri de bu amaç doğrultusunda hazırladıkları ortaya çıktı.

Öte yandan, bir binada pencere önlerinde bulunan çuvallarda patlayıcıların etkisini artıracak dolgu malzemeleri olduğu belirlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart’ta alınan sokağa çıkma yasağının ardından bölgedeki hendek ve tuzaklı bombaların kaldırılması için operasyon başlatılırken terör örgütü PKK’nın bir gün sonra bölgenin ileri gelenleri ile uzlaşma çabasına girdiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre 14 Mart’ta ilçenin ileri gelenleri ve bazı aşiret reisleri kaymakamlığa geldi. İlçedeki teröristlerin “uygun bir zaman tanınması ve koridor açılması” halinde Irak’a geçebileceklerini, böylece diğer insanların mağduriyet yaşamayacağını, bu sırada da operasyon yapılmaması talebini iletti.



Bölgedeki güvenlik kuvvetleri ile kaymakamlık ve valiliğin de ileri gelen bu isimlere, zaman tanınmasının teröristlerin daha organize olmaları ve “direnişlerini güçlendirmeleri” için fırsat tanıyacağı için talebin karşılanmasının mümkün olmadığını iletti.



‘Gelip teslim olsunlar’

Kaynaklar, inisiyatife “Yüksekova’da karışıklık istenmiyorsa ve samimilerse teröristlerin silah bırakıp teslim olmaları gerekir. Teslim olmalarını müteakip güvenlik kuvvetleri bütün ilçeye dağılarak mahalle-mahalle, sokak-sokak ve ev ev arama ve tarama faaliyetlerine başlayacaklar. Bunun gerçekleşmesi halinde kimsenin canına ve malına zarar gelmeyecek ve çok kısa sürede Yüksekova, huzur ilçesine dönüşecek” yanıtının verildiğini belirtildi. Teslim olmayı kabul etmeyen koridor şartını olmazsa olmaz olduğunu ileten teröristlere “Devlet biziz, şartı biz koyarız. Teslim olurlarsa kendilerine hukuk çerçevesinde davranılacak ve kıllarına dahi zarar gelmeyecek” yanıtı verildi.



‘Baronlar rahatsız olacak’

Kaynaklar, böyle bir inisiyatifin Cizre, Silopi ve Nusaybin’de devreye girmediğine dikkat çekerek “Asıl mesele burada. Çünkü Yüksekova Kandil’e ve tüm terör örgütünün bağlantılarına para kaynaklığı yapan bölge. Özellikle uyuşturucu trafiğinin belkemiği bu ilçe. Yapılacak operasyonlar diğer ilçedekilere benzemeyecek. PKK’nın para kaynağı büyük ölçüde kesintiye uğrayacak ve çöküşleri hızlanacak. Zaten çökecekler ama bu süreç çoğu İstanbul’da yaşayan baronları rahatsız ediyor. Yüksekova insan ticaretinin de merkezi. Buradan PKK’ya büyük bir rant sağlanıyor” değerlendirmesini yaptı.



Teslim olan teröristlerin “Halkın yarısından çoğu şiddetli şekilde terör örgütüne karşı. Karşı olamayanların büyük kısmının gelirinin tamamını uyuşturucudan. Bunlar bu gelirlerinden vazgeçmeye hazırlar ama baronlar ellerindeki delillerle şantaj yapıyor” ifadesini verdiği de kaydedildi.

1200 terörist var

Kaynaklar, uyuşturucu trafiği ve insan ticareti nedeniyle PKK’nın, “tutuştuğu” yorumunu yaparken, Ankara’dan birilerinin bölgeye gönderildiğini, KCK eş başkanının da devrede olduğunu belirtti. 11 ve 13 Mart tarihlerinde teslim olan “Mordem Çarcela” ve “Vefa Yalçındağ” adlı teröristlerin ifadelerind de ilçede büyük yığınak yapıldığı, dağ kadrosundan gönderilen 200 teröristle PKK’lı sayısının bin 200’e ulaştığını belirterek, “Sivil inisiyatif”in bilerek terörist sayısını düşük göstermek için 450 diye açıkladıkları kaydedildi. Koridor açılırsa inisiyatif temsilcilerine göre 450 teröristin kaynaklara göre en zayıf olan grubun bölgeyi terk edeceği ve “bakın gittiler diyerek” operasyonların durmasını sağlayacakları, kemik kadronun da halkı ezmeye, uyuşturucu trafiğini kontrol etmeye devam edeceği ifade edildi. İnisiyatif temsilcilerinin Kandil’in talimatıyla geldiğini belirten kaynaklar, ilçedeki vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde ağır baskı yapıldığını, ailelerin 2-15 yaş arası çocuklarının kaçırıldığı ve “İlçeyi terk ederseniz, çocuklarınız ölür” tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Terör mağduru öğrencilere Van’da kucak açtılar

Terör olayları nedeniyle Yüksekova’yı terk ederek Van’a gelen öğrenceler için dün Milli eğitim Bakanlığı harekete geçti. Tam donanımlı pansiyonlara yarleştirilen öğrencilerin konaklamaları için 15 tır yardım malzemesi Van’a gönderildi. 550 öğrencinin konaklama işlemleri tamamlandı, Kentte konaklaması beklenen 2 bin 500 öğrenci için de hazırlıklar sürüyor. Öğrencilere, yaşadıkları travmalardan kurtulmaları için rehber öğretmenler de psikolojik destek sunuyor.

Yüksekova'da aşiret liderlerinden şok talep



Yüksekova'da iki gün önce ilçenin ileri gelenlerinden ve bazı aşiret liderlerinden oluştuğu iddia edilen "inisiyatif" dikkat çekti.

Güvenlik kaynaklarınca "Kandil tarafından oluşturulduğu ve terör örgütüyle koordineli çalıştığı" belirtilen söz konusu grup, kaymakamlığa gelerek, "İlçedeki teröristlere uygun bir zaman tanınması ve koridor açılması halinde teröristlerin Irak'a geçebileceklerini ve böylece Yüksekova’da bulunan diğer insanların mağduriyet yaşamayacaklarını" söyledi. Gruptakiler, "güvenlik güçlerinin operasyon yapmamalarını" da istedi.

Güvenlik kaynakları, ilçede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonun başarıya ulaşmasının örgütün çöküşünü hızlandıracağını belirtti. Operasyonla, uyuşturucu ve insan ticareti faaliyetlerini bu bölge üzerinden yürütmeye çalışan terör örgütünün para kaynaklarına "çok büyük bir darbe" vurulacak.

Yüksekova'dan çıkmaya çalışan birçok aile ise teröristlerce tehdit edilirken, bazı ailelerin çocuklarını alıkoyan terör örgütü mensupları, ailelerin ilçeden ayrılması halinde çocukları öldürecekleri tehdidinde bulunuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun başarıya ulaşmasının örgütün çöküşünü hızlandıracağı, operasyonla uyuşturucu ve insan ticareti faaliyetlerini bu bölge üzerinden yürütmeye çalışan bölücü terör örgütünün para kaynaklarına "çok büyük bir darbe" vurulacağı belirtiliyor.Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksekova bölücü terör örgütü açısından ayrı bir öneme sahip. Çünkü bu bölge terör örgütü PKK'nın, uyuşturucu trafiğinin "bel kemiğini" oluşturuyor. Güvenlik güçlerinin Yüksekova'daki müşterek operasyonu başarıyla tamamlamasıyla, PKK'nın para kaynağı büyük ölçüde kesintiye uğrayacak ve örgütün çöküşünü hızlandıracak. İlçenin bulunduğu bölge, terör örgütü tarafından insan ticaretinde de kullanılıyor. Yüksekova'nın terör örgütü PKK açısından önemi, teslim olan teröristlerin ifadelerinde de ortaya çıkıyor. 11 ve 13 Mart tarihlerinde teslim olan iki teröristin verdiği bilgiye göre, terör örgütü üyelerince ilçede büyük yığınak yapıldı. Dağ kadrosundan 200 teröristin ilçeye gelmesiyle Yüksekova'da bin-bin 200 civarında terörist barınmaya başladı.

İlçeden gitmek isteyenler tehdit ediliyor

Teröristlerce açılan çukurlar, kurulan barikatlar nedeniyle ilçeden ayrılmak isteyen vatandaşlar ise terör örgütünün engeliyle karşılaşıyor. Yüksekova'dan çıkmaya çalışan birçok aile teröristlerce tehdit ediliyor. Bazı ailelerin çocuklarını alıkoyan teröristler, söz konusu ailelerin ilçeden ayrılmaları durumunda çocukları öldürecekleri tehdidinde bulunuyor.

Bu arada, Yüksekova'da iki gün önce ilçenin ileri gelenlerinden ve bazı aşiret liderlerinden oluştuğu iddia edilen inisiyatif de dikkat çekiyor. Güvenlik kaynaklarınca "Kandil tarafından oluşturulduğu ve terör örgütüyle koordineli çalıştığı" belirtilen söz konusu grup, kaymakamlığa gelerek, "İlçedeki teröristlere uygun bir zaman tanınması ve koridor açılması halinde teröristlerin Irak'a geçebileceklerini ve böylece Yüksekova’da bulunan diğer insanların mağduriyet yaşamayacaklarını" söyledi. Gruptakiler, "güvenlik güçlerinin operasyon yapmamalarını" da istedi.

İlk defa oluşturulan "inisiyatif"

Zaman tanınmasının söz konusu olamayacağını" ifade eden yetkililer, "Eğer Yüksekova'da karışıklık istenmediği konusunda samimilerse teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olmaları, vatandaşların can güvenliği açısından tuzaklanan patlayıcıları etkisiz hale getirmeleri, çukur ve barikatları kaldırmaları halinde kimsenin canına ve malına zarar gelmeyeceğini, Yüksekova'nın en kısa sürede bir huzur ilçesine dönüşeceğini" kaydetti. Bunun üzerine inisiyatif üyeleri, "Teröristlerin teslim olmayı kabul etmediklerini, birkaç gün zaman verilerek açılacak koridordan gitme şartını olmazsa olmaz olarak gördüklerini" iletti. Güvenlik kaynakları, bölücü terör örgütüne yönelik birçok ilçede operasyon düzenlenmesine karşı böyle bir inisiyatifin ilk defa Yüksekova'da ortaya çıkmasının, örgütün ilçeye verdiği değeri göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.



HDP'li Pervin Buldan ve Esad Canan'ın da aralarında bulunduğu aşiretlerin ileri gelenleri ve STK temsilcilerinin, Hakkari Yüksekova'da operasyonların durdurulması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İki gün boyunca Yüksekova'da operasyon yetkilileri ile görüşen HDP'liler, operasyonlar için birkaç gün daha müsaade edilmesini talep etti. Bu süre zarfında militanların İran ve Irak sınırını geçerek bölgeden çekileceği ifade edildi.

TESLİM OLUN ÇAĞRISI YAPILDI

Valilik, teröristlere yönelik operasyonun ancak teslim olmaları halinde durdurulabileceğini kaydetti. İstediklerini alamayan HDP'lilerin bu sefer görüşme için Hakkari valiliğine geçtikleri öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri düzenli olarak 'teslim olun' çağrısı yaptı. Yüksekova'daki militanların teslim ol çağrısına uymaması nedeniyle de operasyon başladı. Şu ana kadar onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon tüm hızıyla sürüyor.

SICAK TEMAS BEKLENİYOR

PKK'lı militanların bulunduğu alanlara top atışları da yapılıyor. Cizre ve Sur'da büyük darbe alan terör örgütünün, bu top atışlarına karşılık vermeyerek, mevzilerini gizlemeye çalıştıkları belirtiliyor. Yüksekova'nın Orman Mahallesi sınırları içinde bulunan Muharrem Malazgirt Teknik ve Anadolu Lisesi örgütün karargahına dönüştü. 40 derslikli ve 1600 öğrenciye aynı anda ders verebilme kapasitesi bulunan okulda 300 kişilik bir de pansiyon var.

OKULDA BOMBA İMALATI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimleriyle yaklaşık 13 milyon TL'ye mal edilen okulun atölyeleri PKK'lı militanlar için bulunmaz bir nimet. Atölyelerde kaynak ve elektrik alanında çalışma yapabilmek için pek çok makine bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde okula yakın bir alanda yola döşemek için yapılan bir bombanın da patlaması, okulda bomba çalışmalarının yapıldığı iddialarını kuvvetlendiriyor. Yerel kaynaklar, okulda bomba imalatı yapıldığını belirterek, güvenlik güçlerinin tetikte olmasını istiyor.

Bese Hozat bölgede!

PKK'nın kalbi olarak bilinen Yüksekova'daki operasyonları sevk ve idare etmek için KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat'ın da bölgeye geldiği iddia edildi. Ayrıca Yüksekova'nın bir köyünde yaşayan Şoreş kod adlı PKK'nın üst düzey yöneticisinin de yine bölgede aktif olarak rol aldığı öğrenildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki operasyonların başlatılmaması için HDP’li bir heyetin girişim başlattığı ortaya çıktı. Yüksekova'da aşiret liderlerinden şok talep Yüksekova’da bölgenin ileri gelenleri ve aşiret reisleri kaymakamlığa gidip PKK’lıların Irak’a geçmesi için koridor açılması ve bu sürede operasyon yapılmamasını talep etti. Teklifi reddeden güvenlik kaynakları ise, teröristlerin gelip teslim olmasını istedi.Bölücü terör örgütü PKK mensuplarının, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki binaları, yerleştirdikleri patlayıcıları güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirerek enkaza çevirmeyi planladığı ortaya çıktı.Yüksekova’da bölgenin ileri gelenleri ve aşiret reisleri kaymakamlığa gidip PKK’lıların Irak’a geçmesi için koridor açılması ve bu sürede operasyon yapılmamasını talep etti. Teklifi reddeden güvenlik kaynakları ise, teröristlerin gelip teslim olmasını istedi.Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hakkari’ nin Yüksekova ilçesinde bu gece saat 22.00’ den itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yüksekova’da top atışları başladı. Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde gündüz saatlerinde yaşanan sessizlik, saat 20.30 sıralarından itibaren yeni patlama seslerine bıraktı.