İstanbul düğün fotoğrafçılığı ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürün Gelin ile damadın en güzel anlarından biri de düğün günüdür. Yaklaşık birkaç saat sonra bitecek olan bu büyülü anıyı bir ömür boyu hatırlamak ve her zaman o günü anmak için genellikle fotoğraf çekimleri en güzel şekilde tamamlanır.

15 Mayıs 2016 Pazar 22:39