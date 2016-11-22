İşte 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaraları

Fetullah Gülen’in talimatlarını askere ileten, toplantılarla darbe planlaması yapan Adil Öksüz ile Kemal Batmaz darbenin sivil ayağını oluştururken, ‘Yıldırım Harekât Planı’nı imzalayarak ülke genelindeki birliklere gönderen Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün ise askeri ayağın 1 numarası olduğu belirtildi.



Partigöç ile birlikte darbenin askeri ayağındaki en önemli ikinci kişinin ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli olduğu iddia edildi. Darbe girişimi sonrası eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün, kalkışmanın 1 numarası olduğu haberleri basına yansımıştı.



OCAK AYINDA BAŞLAMIŞLAR

Polisin savcılığa göndereceği soruşturma fezlekesinin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre darbenin altyapısı için çalışmalar Ocak 2016’da başladı. Darbe talimatı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün TSK imamı olan Adil Öksüz’e iletildi. Bu süreçte sürekli yurtdışına gidip gelen Öksüz, darbe ile ilgili planları örgüt lideri ve darbeye katılacak komutan düzeyindeki generallere iletti.



Haziran - temmuz döneminde darbe için örgütün çalışmalarına hız verildi. Öksüz, TSK içerisindeki darbeci askerlerle Ankara’da çeşitli tarihlerde ve örgütün hücre olarak kullandığı farklı evlerde toplantılar yaptı. Elde edilen deliller, dijital veri incelemesinde ve örgüt içerisindeki hiyerarşi açısından Öksüz’ün, darbe girişiminin sivil ayağını oluşturduğu, yine Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere talimatlar veren Kemal Batmaz’ın ise Öksüz’den sonra geldiği öne sürülüyor.



TALİMATLARI VERDİ

‘Harekât Yıldırım’ koduyla hazırlanan darbe planında birinci sırada imzası bulunan ve TRT’de silah zoruyla okutulan sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ bildirisine de imza atan Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün de darbenin askeri ayağında birinci sırada olduğu da iddia ediliyor. Genelkurmay Karargâhı’ndaki darbe gecesine ilişkin iç hatlarda yapılan telefon görüşmeleri, dijital veri incelemesinde Partigöç’ün Türkiye genelinde darbenin emir - komutasında olduğu, talimatların Partigöç tarafından verildiği kaydedildi. Partigöç’ün aynı zamanda darbeye katılan komutanlara darbe öncesi görev alacakları yerleri; emirlerinde çalışacak TSK içerisindeki örgüt üyelerinin listelerini de ilettiği dosyada yer aldı.



Partigöç’ün ayrıca hangi ilde hangi komutanın sıkıyönetim komutanlığını yürüteceği yönündeki listeyi de hazırlayarak ilgili kişilere ilettiği kaydedildi.



KRİTİK GÖREVDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli’nin ise Partigöç’ten sonra geldiği, darbe gecesinde kritik görev aldığı belirtildi. Buna göre Tümgeneral Dişli’nin görevinin darbeye karşı koyacak başta Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının derdest edilmesi, bunları ikna ederek darbeye katılımlarının sağlanması olduğu vurgulandı. Hürriyet