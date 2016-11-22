İşte darbeden aranan polis sayısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmez'daki darbe kalkışmasının ardından, başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 17 bin 615 polis meslekten ihraç edilirken, 10 bin 253 polis ise açığa alındı.



Gözaltına alınanlardan 8 bin 367 polis tutuklandı. 4 bin 480 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açığa alındıktan sonra haklarında yapılan soruşturmaların ardından 3 bin 310 polis ise görevlerine iade edildi.



Aynı soruşturma kapsamında 81’i emniyet müdürü, 415 polisin arandığı belirtildi. Firar eden polis müdürleri arasında kilit isimler de bulunuyor. Darbe gecesi silahıyla darbeci askerlere destek olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na girmeye çalışan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik ve kumpas davalarının kilit isimlerinden olan Muharrem Durmaz da firar edenler arasında.



Aranan emniyet müdürlerinin çoğunun 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerle birlikte aktif görev aldıkları, bazılarının örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi.



Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 18’i subay olmak üzere 22 kişinin kaçtığı belirlendi. Firar edenlerin büyük çoğunluğunun Jandarma İstihbarat birimlerinde görevli olduğu da kaydedildi.