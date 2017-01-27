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Kardak'tan sonra yeni kriz

Kardak’ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları adeta kuş uçurtmuyor. Bölgede bulunan diğer botlar ise Turgutreis’in karşısındaki Çatal Adası ile Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası yakınlarında devriye görevi yürütüyor. 

Kardak'tan sonra yeni kriz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar günü ziyaret gerçekleştirdiği Kardak’ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları adeta kuş uçurtmuyor. Türk botlarından biri gece ve gündüz kayalıklara 50 metre uzaklıkta nöbet tutarken, askerler dürbünle bölgeyi izliyor. Bölgede bulunan diğer botlar ise Turgutreis’in karşısındaki Çatal Adası ile Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası yakınlarında devriye görevi yürütüyor. 

TÜRK BOTLARINDAN ENGEL

Öte yandan bugün, Yunanistan’a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botlarının engel olduğu görüldü.

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