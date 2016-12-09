Kayseri'de CHP ve HDP'ye tepki

Kayseri 1. Komando Tugayı'na bağlı 13 askerin şehit olduğu bombalı saldırının ardından toplanan vatandaşlar, HDP'nin Kayseri il binasını taşlandı. Ayrıca vatandaşlar, CHP Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı'na da tepki gösterdi.



HDP'nin Kayseri binasına saldırı

Kayseri'de 13 askerin şehit olduğu saldırının ardından kentteki Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar terör eylemini protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, 'Askere uzanan eller kırılsın', 'İdam isteriz' sloganları attı. Yaklaşık 1000 kişilik bir grupta HDP'nin Kayseri il binasını taşladı.



HDP binasının içindeki eşyaları aşağı atan grup, sokakta toplanan eşyaları ateşe verdi.



CHP Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı'na tepki

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda CHP Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Cemre Doğan ve yanındaki partililer tepki gösterdi. Cemre Doğan ve yanındaki partililer güvenlik önlemleri altında olay yerinden ayrıldı.