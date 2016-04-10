Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi Yasin suresidir. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'de Mekki ve yüce surelerden biridir. Ayet sayısı 83 ayettir. Allah'ın birliği ve kafirlerin sonlarından bahseder, en yoğun bahsettiği konu ise gönderi ve diriliştir. Yasin suresini okurken her bir harf için gökten bir melek iner, melek de okuyan kişinin duasını Gök’e çıkartır. Allah da okuyan kişinin günahlarını bağışlar. Öyle ise surenin tamamı okunduğunda da kaç melek iner, ve sure 7 kere okunduğunda ise kaç melek iner, ve 11 kere okunduğunda kaç melek iner, ve 40 kere okunduğunda kaç melek iner?? Öyle ise hepimiz okuyalım onu her gün akşam namazından sonra en az 7 kere. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” “Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz” “Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi’ni okursa, bağışlanır.”
Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresi
Dinimizin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim 30 cüz, 114 sure, 6666 ayetten oluşmaktadır.
10 Nisan 2016 Pazar 13:38