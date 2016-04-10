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Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresi

Dinimizin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim 30 cüz, 114 sure, 6666 ayetten oluşmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresi
Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi Yasin suresidir. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'de Mekki ve yüce surelerden biridir. Ayet sayısı 83 ayettir. Allah'ın birliği ve kafirlerin sonlarından bahseder, en yoğun bahsettiği konu ise gönderi ve diriliştir. Yasin suresini okurken her bir harf için gökten bir melek iner, melek de okuyan kişinin duasını Gök’e çıkartır. Allah da okuyan kişinin günahlarını bağışlar. Öyle ise surenin tamamı okunduğunda da kaç melek iner, ve sure 7 kere okunduğunda ise kaç melek iner, ve 11 kere okunduğunda kaç melek iner, ve 40 kere okunduğunda kaç melek iner?? Öyle ise hepimiz okuyalım onu her gün akşam namazından sonra en az 7 kere. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” “Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz” “Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi’ni okursa, bağışlanır.”

Yasin-i şerif okuyun. Onda, on bereket vardır.

1- Aç okursa, doyar. 2- Çıplak, okursa, giyinir. 3- Bekâr okursa, evlenir. 4- Korkan okursa, emin olur. 5- Mahzun okursa, ferahlar. 6- Misafir okursa, seferde yardım görür. 7- Kayıp olan bulunur. 8- Hasta okursa, şifa bulur. 9- Ölü için okunursa, azabı hafifler, 10- Susayan okursa, suya kavuşur.” .

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Hadis-i Şerif

Öyle ise hepimiz dualarımızı birleştirip dünyanın her yerindeki işkence gören bütün Müslümanlar için olsun, sadece müslüman oldukları için dua edelim, ve Müslümanların arz ve namuslarını kafirlerin yerinde korumak için dualarımız Allah için birleştirelim. Son olarak onu her yerde ver her zaman okumamıza ve onu ezberlemeye Allahı'n yardımını istiyoruz   Yasin-i Şerif'i online olarak internetten satın almak için https://www.ayfabasin.com.tr adresine bakabilirsiniz. Yasin'in dış özelliklerine göre bir çok farklı özelliklere sahip Yasin bulabilirsiniz.
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