Minik Irmak'ın katilinin cezası belli oldu

Alaşehir'de 14 Ekim 2016 tarihinde 4 yaşındaki Irmak Kupal, komşuları Himmet Aktürk tarafından cinsel istismara uğramış ardından vahşice öldürüldü. Himmet Aktürk evinin önünde oynarken kaybolan ve yapılan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal'ı tecavüz ederek öldürdüğünü katıldığı bir televizyon programında itiraf etmiş ve ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Minik Irmak'ın katili Himmet Aktürk'ün yargılandığı davanın son duruşması bu sabah Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Himmet Aktürk için 51 yıl ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına hükmetti.



AİLE FACIASI YAŞANMIŞTI

21 Şubat 2017'de ise Irmak Kupal’ın babası 44 yaşındaki Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye ve diğer kızı 10 yaşıdaki Ayşe’yi bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışmıştı.

