Alaşehir'de 14 Ekim 2016 tarihinde 4 yaşındaki Irmak Kupal, komşuları Himmet Aktürk tarafından cinsel istismara uğramış ardından vahşice öldürüldü. Himmet Aktürk evinin önünde oynarken kaybolan ve yapılan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal'ı tecavüz ederek öldürdüğünü katıldığı bir televizyon programında itiraf etmiş ve ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Minik Irmak'ın katili Himmet Aktürk'ün yargılandığı davanın son duruşması bu sabah Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Himmet Aktürk için 51 yıl ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına hükmetti.
AİLE FACIASI YAŞANMIŞTI
21 Şubat 2017'de ise Irmak Kupal’ın babası 44 yaşındaki Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye ve diğer kızı 10 yaşıdaki Ayşe’yi bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışmıştı.
Minik Irmak'ın katilinin cezası belli oldu
Manisa'da 4 yaşındaki Irmak Kupal’ı tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen hurdacı Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Minik Irmak'ın babası, geçen ay eşi ve diğer kızını öldürüp intihara teşebbüs etmişti.
19 Şubat 2017 Pazar 10:13
Alaşehir'de 14 Ekim 2016 tarihinde 4 yaşındaki Irmak Kupal, komşuları Himmet Aktürk tarafından cinsel istismara uğramış ardından vahşice öldürüldü. Himmet Aktürk evinin önünde oynarken kaybolan ve yapılan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal'ı tecavüz ederek öldürdüğünü katıldığı bir televizyon programında itiraf etmiş ve ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.