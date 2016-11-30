Öldürülen terörist Murat Karayılanın korumasıymış

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan sözde "Mardin sorumlusu" Hasan Turan'ın da daha önce terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirtildi. Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş Mahallesi mevkisinde dün emniyet ve jandarma ekiplerince başlatılan, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Gündüz Operasyonu" sürüyor.



BİR ÇOK SALDIRIYI PLANLAMIŞ



Yürütülen soruşturmada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Mardin sorumlusu" Hasan Turan'ın yardımcısı olduğu belirlenen "Musa" kod adlı teröristin, farklı illerde gerçekleştirilen birçok terör saldırısını planladığı, bu kapsamda söz konusu illere silah ve mühimmat gönderdiği, saldırıları gerçekleştirecek teröristleri yönlendirdiği ortaya çıktı.



ADANA VALİLİĞİ OTOPARKINDAKİ TERÖR SALDIRISI



Söz konusu teröristin 24 Kasım'da Adana Valiliği otoparkında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı planladığı tespit edildi.



Teröristin ayrıca 28 Nisan'da Manisa'nın Soma ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirildiği, bir askerin yaralandığı saldırı ile 24 Ağustos'ta Antalya-Kemer karayolu üzerindeki bir balıkçı barınağının önünde meydana gelen saldırıyı organize ettiği saptandı.



KARAYILAN'IN KORUMALIĞINI YAPMIŞ



Etkisiz hale getirilen teröristlerden, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan sözde "Mardin sorumlusu" Hasan Turan'ın ise 2004 ve 2005'te terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirtildi.

Terörist Turan'ın, 2006-2013 yılları arasında sözde "Mardin" sorumlusu olarak bu dönemde gerçekleştirilen çok sayıda terör saldırısına bizzat katıldığı, organize ettiği saldırıların talimatını verdiği, 2013 ve 2016 yılları arasında da Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kamplarında faaliyet gösterdiği kaydedildi.