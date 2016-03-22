Rıza Sarraf tutuklandı İş adamı Rıza Sarraf'ın ABD'nin Miami şehrinde tutuklandığı açıklandı.

ABD'li savcılar, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, iş adamı Rıza Sarraf'ın tutuklandığını duyurdu.



Savcılar Sarraf'ın İran hükümeti ve üçüncü partiler adına ülkeye uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüz milyonlarca dolarlık işlemlerde bulunduğunu açıkladı. Sarraf'ın dışında Kamelya Cemşidi ve Hüseyin Necefzade isimli iki İran vatandaşının da tutuklandığını duyurdu.