Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rıza Sarraf tutuklandı

İş adamı Rıza Sarraf'ın ABD'nin Miami şehrinde tutuklandığı açıklandı.

Rıza Sarraf tutuklandı
ABD'li savcılar, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, iş adamı Rıza Sarraf'ın tutuklandığını duyurdu.

Savcılar Sarraf'ın İran hükümeti ve üçüncü partiler adına ülkeye uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüz milyonlarca dolarlık işlemlerde bulunduğunu açıkladı. Sarraf'ın dışında Kamelya Cemşidi ve Hüseyin Necefzade isimli iki İran vatandaşının da tutuklandığını duyurdu.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.