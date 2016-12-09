Son dakika haberi.. Kayseri'de bombalı saldırı: 13 şehit

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsü önünde bu sabah saat 08.45'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendi.



Hain saldırının ardından açıklama yapan TSK, olayda 13 askerin şehit olduğunu, 48 askerinde yaralandığını açıkladı.



Olay yerine ambulanslar sevkedilirken Doğan Haber Ajansı muhabirinin son dakika verdiği habere göre olayda şehitler ve yaralılar olduğu kaydedildi. Korkunç saldırıda saldırının olduğu halk otobüsünde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu belirtiliyor.



Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari "Terör saldırısı olduğu netleşti. Görgü tanıkları 71 (Kırıkkale) plakalı bir araç olduğunu belirtiyor. Otobüs, hareket halindeyken bir araç geliyor ve bombayı patlatıyor. İddialar bu yönde. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yok. Kampüs alanı ile olay yeri arasında bir kilometre kadar bir mesafe var. Yaralılar hem fakülte hastanesine hem diğer hastanelere gönderiliyor. Bunun bir terör saldırısı olduğu netleşti. Patlama otobüsün sol tarafında gerçekleşiyor. Tüm yaralılar olay yerinden alınıp hastaneye götürüldü" bilgilerini verdi.



Bombalı saldır olduğunu belirten Oktay Ensari şunları söyledi: "Palas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu. Şuan güvenlik önlemleri alınıyor. Bölge kontrol altında. Resmi görevliler dışında kimse alınmıyor. Patlama, kampüs içinde de duyuldu. Olaydan hemen sonra 6 dakika içinde ekipler olay yerine intikal etti. Görgü tanıkları, önce trafik kazası sandıklarını belirtti. Daha sonra otobüsünü savrulduğunu görmüşler. Otobüste kalabalık bir yolcu grubu olduğunu tahmin ediyorum. Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan hasta ve hasta ve hasta yakınlarının da."



Patlamanın, otobüsün çarşı iznine çıkan askerleri aldığı sırada gerçekleştiği belirtiliyor.