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Teröristler, korucuların aracını taradı: 2 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde geçici köy korucularının bulunduğu araca PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda, 2 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Teröristler, korucuların aracını taradı: 2 şehit

Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak Köyü'ndeki bir üs bölgesinden nöbet değişiminden dönen korucuların içerisinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Kurşun yağmurunu tutulan araçtaki geçici köy korucusundan Ahmet Demircan ve Esad Yeşil şehit olurken, Tefik Fırat ise yaralandı. Yaralı korucu Tefik Fırat, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, şehit olan korucular ise Şemdinli 34. Hudut Tugayı'na götürüldü.

Saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Köy KorucusuŞemdinliHakkarişehit
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